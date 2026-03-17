Club América ya tiene en la mira a este jugador para sacarlo, pero hay un problema...

El Club América no está conforme con el rendimiento de algunos de sus futbolistas y uno de los apuntados por la afición es Alexis Gutiérrez. El mediocampista de 26 años llegó a mediados de 2025 desde Cruz Azul a cambio de unos 4,3 millones de euros aproximadamente. Sin embargo, nunca ha podido ganarse un lugar como titular en el equipo de André Jardine y ahora su futuro dentro del Nido de Coapa puede correr peligro.

Para este mercado invernal, América se aferró a los futbolistas brasileños y uno que ha sorprendido a los aficionados con su nivel es Vinicius Lima. El mediocampista se estrenó como goleador en el juego ante Mazatlán por el Clausura 2026 y dejó muy buenas sensaciones en los minutos que estuvo dentro del campo de juego. Su irrupción en el equipo podría dejar a Alexis Gutiérrez prácticamente sin minutos en el combinado azulcrema.

Vinicius Lima le quitó el lugar a Alexis Gutiérrez|Crédito: Club América

Hasta la fecha, Gutiérrez no ha mostrado un buen rendimiento con la camiseta de las Águilas. El ex Cruz Azul suma 22 partidos jugados desde su llegada al Nido de Coapa y acumula solo 2 asistencias, sin haber convertido de momento. En este contexto, si Vinicius Lima logra imponerse, no sería descabellado que la directiva del América le busque acomodo a Alexis en otro equipo pensando en el mercado de verano.

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El problema que afronta el América con Alexis Gutiérrez

Desprenderse de Gutiérrez será un desafío grande para la directiva azulcrema. El jugador mexicano cuenta con un contrato largo vigente con la institución, pues el mismo finalizará en junio de 2028. Esto podría complicar las negociaciones, ya que su salida debería ser mediante una venta. Sin embargo, desde América deberán aceptar que será difícil tener ofertas de 4,3 millones de euros o más por su ficha.

Una opción que podría ser fructífera para el jugador y para la institución es concretar una salida a préstamo. De este modo, Gutiérrez podría sumar minutos de valor en otro equipo de la Liga BBVA MX o del exterior y, si consigue buenos rendimientos, aumentar su valor de mercado para beneficiar al América con una futura venta.

El tiempo dirá qué será del futuro de Alexis Gutiérrez, pero hoy parece haber quedado relegado en la consideración de Jardine, quien apuesta por sus compatriotas brasileños con argumentos sólidos que respaldan su decisión.