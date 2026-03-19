Mientras Antonio Mohamed gana 4 millones, este es el sueldo de Nicolás Larcamón en Cruz Azul
El entrenador del Toluca tiene un salario más alto que el de La Noria
En los últimos tiempos se ha comparado el salario de Antonio el “Turco” Mohamed con el de André Jardine, pero es motivo de debate con el resto de los entrenadores de la Liga BBVA MX. Mientras el DT del Toluca percibe una auténtica fortuna por temporada, en Cruz Azul el salario de Nicolás Larcamón sería bastante más bajo que el ex timonel del Necaxa.
Así como el “Turco” Mohamed supera el salario de Gabriel Milito, mucho se debe al tiene un estatus de privilegio tras su bicampeonato con los Diablos Rojos, también tiene un sueldo más alto que el de su colega y compatriota de La Noria. Pues, según reportes, filtraciones y estimaciones, la directiva de Cruz Azul le abona 2 millones de dólares a Larcamón.
La diferencia salarial es del doble en favor del “Turco” Mohamed
Los distintos rumores que circularon antes de su llegada a La Noria decían que la directiva cementera le había ofrecido 2 millones de dólares para sacarlo de Aguascalientes. Este dinero anual equivale aproximadamente a 40 millones de pesos mexicanos. Si bien es la mitad de lo que cobra Mohamed en Toluca, supera lo que ganaba en otros equipos de la Liga MX.
TE PUEDE INTERESAR:
- Mientras Antonio Mohamed gana 4 millones, este es el sueldo de Gabriel Milito en Chivas
- Salió de Club América en busca de mejores oportunidades, pero la pasa fatal en su nuevo equipo
- Javier Aguirre tiene otras 2 bajas de última hora en México y ya son 13
Nicolás Larcamón pelea contra Antonio Mohamed en el Clausura 2026
La Máquina de Cruz Azul no ha tenido malos resultados desde la llegada de Nicolás Larcamón a las filas del equipo. El argentino ha demostrado con mucho en este Clausura 2026, pues ocupa una de las primeras posiciones de la Liga MX, compitiendo cabeza a cabeza contra el Toluca de Mohamed y las Chivas de Milito.
En la actualidad Larcamón lleva a La Máquina en la segunda posición del Clausura 2026 con 26 puntos y un invicto larguísimo de 14 partidos sin perder contando todas las competencias. Toluca lleva 25 puntos en el torneo local y perdió solo 1 de los últimos 14 encuentros.
Los números de Larcamón y Mohamed en Cruz Azul y Toluca
- Llegó a su club en: Larcamón en junio de 2025 - Mohamed en diciembre de 2024
- Partidos dirigidos: Larcamón 39 - 62 Mohamed
- Victorias: Larcamón 23 - 39 Mohamed
- Empates: Larcamón 11 - 14 Mohamed
- Derrotas: Larcamón 5 - 9 Mohamed
- Goles a favor: Larcamón 86 - 149 Mohamed
- Goles en contra: Larcamón 61 - 81 Mohamed
- Títulos: Larcamón 0 - 3 Mohamed.