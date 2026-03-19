Mientras Antonio Mohamed gana 4 millones, este es el sueldo de Nicolás Larcamón en Cruz Azul

En los últimos tiempos se ha comparado el salario de Antonio el “Turco” Mohamed con el de André Jardine, pero es motivo de debate con el resto de los entrenadores de la Liga BBVA MX. Mientras el DT del Toluca percibe una auténtica fortuna por temporada, en Cruz Azul el salario de Nicolás Larcamón sería bastante más bajo que el ex timonel del Necaxa.

Así como el “Turco” Mohamed supera el salario de Gabriel Milito, mucho se debe al tiene un estatus de privilegio tras su bicampeonato con los Diablos Rojos, también tiene un sueldo más alto que el de su colega y compatriota de La Noria. Pues, según reportes, filtraciones y estimaciones, la directiva de Cruz Azul le abona 2 millones de dólares a Larcamón.

Larcamón lanzó una advertencia respecto al futuro del once titular del equipo|Crédito: @CruzAzul / X

La diferencia salarial es del doble en favor del “Turco” Mohamed

Los distintos rumores que circularon antes de su llegada a La Noria decían que la directiva cementera le había ofrecido 2 millones de dólares para sacarlo de Aguascalientes. Este dinero anual equivale aproximadamente a 40 millones de pesos mexicanos. Si bien es la mitad de lo que cobra Mohamed en Toluca, supera lo que ganaba en otros equipos de la Liga MX.

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Nicolás Larcamón pelea contra Antonio Mohamed en el Clausura 2026

La Máquina de Cruz Azul no ha tenido malos resultados desde la llegada de Nicolás Larcamón a las filas del equipo. El argentino ha demostrado con mucho en este Clausura 2026, pues ocupa una de las primeras posiciones de la Liga MX, compitiendo cabeza a cabeza contra el Toluca de Mohamed y las Chivas de Milito.

“Turco” declaró que tiene contrato con Toluca hasta 2027 y que si se marcha, sería para descansar.|Toluca FC

En la actualidad Larcamón lleva a La Máquina en la segunda posición del Clausura 2026 con 26 puntos y un invicto larguísimo de 14 partidos sin perder contando todas las competencias. Toluca lleva 25 puntos en el torneo local y perdió solo 1 de los últimos 14 encuentros.

Los números de Larcamón y Mohamed en Cruz Azul y Toluca