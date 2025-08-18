deportes
Leagues Cup 2025: IA da su proyección de los equipos que avanzarán a semifinales

La Leagues Cup 2025 entra en su fase más intensa con los cuartos de final, enfrentando a equipos de la Liga MX y la MLS. Los duelos se jugarán este 20 de agosto

Balón de la Leagues Cup 2025
Fernando Campos
Leagues Cup
La Leagues Cup 2025 entra en su fase más intensa con los cuartos de final definidos, enfrentando a los mejores equipos de la Liga MX y la MLS. Los duelos se jugarán este miércoles 20 de agosto en Estados Unidos, y aquí analizamos quiénes tienen más posibilidades de avanzar a semifinales, tomando en cuenta su rendimiento en la fase anterior y su momentos actual en sus ligas locales.

Entrevista con Rómulo Zwarg: Los refuerzos internacionales suben el nivel de la Liga | FUT Azteca

¿Quién es favorito entre Inter Miami vs Tigres?

Inter Miami llega como segundo lugar de la MLS en la Leagues Cup, con 8 puntos y un Lionel Messi recuperado de una lesión. En la MLS, se mantienen en el top 5 de la Conferencia Este. Tigres, por su parte, clasificó como tercer lugar de la Liga MX con 6 puntos y ha mostrado solidez en el Apertura 2025, donde marcha sexto. Aunque Miami tiene la localía y figuras, Tigres tiene experiencia internacional y un plantel más equilibrado. Favorito: Tigres

¿Quién avanzará de Toluca vs Orlando City?

Toluca fue el mejor equipo mexicano en la fase de grupos con 8 puntos y es quinto del Apertura 2025 con 10 unidades. Orlando City, cuarto de la MLS con 7 puntos, ha tenido altibajos en su liga aunque en este momento se encuentra en cuarta posición rumbo a los playoffs. Los Diablos Rojos llegan con ritmo, contundencia y una plantilla que mezcla juventud y experiencia. Favorito: Toluca

¿Quién ganará de Seattle Sounders vs Puebla?

Seattle fue el mejor equipo de la MLS en la Leagues Cup con 9 puntos y cuarto de la Conferencia Oeste. Puebla, la gran sorpresa mexicana, clasificó con 6 puntos y ha tenido un torneo irregular en la Liga MX, donde ocupa el puesto 17. La diferencia de planteles y actualidad es clara. Favorito: Seattle Sounders

¿Quién pasará a semifinales de LA Galaxy vs Pachuca?

Galaxy llega con 7 puntos y en el último puesto de la Conferencia Oeste en la MLS, mientras que Pachuca clasificó como segundo de la Liga MX con 7 puntos y es primero en el Apertura 2025. Este duelo pinta parejo, pero los Tuzos tienen mejor estructura táctica y experiencia en torneos internacionales. Favorito: Pachuca

Proyección de semifinales

Si se cumplen los pronósticos, las semifinales serían:

  • Tigres vs Toluca
  • Seattle vs Pachuca

La Liga MX podría colocar hasta tres equipos en la antesala de la final, rompiendo con la hegemonía de la MLS en ediciones anteriores

Inter Miami
Tigres de la UANL
Puebla FC
Pachuca
Toluca FC
Seattle Sounders (Pertenece a MLS)
Orlando City SC (Pertenece a MLS)
LA Galaxy
