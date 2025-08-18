Leagues Cup 2025: IA da su proyección de los equipos que avanzarán a semifinales

La Leagues Cup 2025 entra en su fase más intensa con los cuartos de final definidos, enfrentando a los mejores equipos de la Liga MX y la MLS. Los duelos se jugarán este miércoles 20 de agosto en Estados Unidos, y aquí analizamos quiénes tienen más posibilidades de avanzar a semifinales, tomando en cuenta su rendimiento en la fase anterior y su momentos actual en sus ligas locales.

¿Quién es favorito entre Inter Miami vs Tigres?

Inter Miami llega como segundo lugar de la MLS en la Leagues Cup, con 8 puntos y un Lionel Messi recuperado de una lesión. En la MLS, se mantienen en el top 5 de la Conferencia Este. Tigres, por su parte, clasificó como tercer lugar de la Liga MX con 6 puntos y ha mostrado solidez en el Apertura 2025, donde marcha sexto. Aunque Miami tiene la localía y figuras, Tigres tiene experiencia internacional y un plantel más equilibrado. Favorito: Tigres

¿Quién avanzará de Toluca vs Orlando City?

Toluca fue el mejor equipo mexicano en la fase de grupos con 8 puntos y es quinto del Apertura 2025 con 10 unidades. Orlando City, cuarto de la MLS con 7 puntos, ha tenido altibajos en su liga aunque en este momento se encuentra en cuarta posición rumbo a los playoffs. Los Diablos Rojos llegan con ritmo, contundencia y una plantilla que mezcla juventud y experiencia. Favorito: Toluca

¿Quién ganará de Seattle Sounders vs Puebla?

Seattle fue el mejor equipo de la MLS en la Leagues Cup con 9 puntos y cuarto de la Conferencia Oeste. Puebla, la gran sorpresa mexicana, clasificó con 6 puntos y ha tenido un torneo irregular en la Liga MX, donde ocupa el puesto 17. La diferencia de planteles y actualidad es clara. Favorito: Seattle Sounders

¿Quién pasará a semifinales de LA Galaxy vs Pachuca?

Galaxy llega con 7 puntos y en el último puesto de la Conferencia Oeste en la MLS, mientras que Pachuca clasificó como segundo de la Liga MX con 7 puntos y es primero en el Apertura 2025. Este duelo pinta parejo, pero los Tuzos tienen mejor estructura táctica y experiencia en torneos internacionales. Favorito: Pachuca

Proyección de semifinales

Si se cumplen los pronósticos, las semifinales serían:

Tigres vs Toluca

Seattle vs Pachuca

La Liga MX podría colocar hasta tres equipos en la antesala de la final, rompiendo con la hegemonía de la MLS en ediciones anteriores

