ÚLTIMA HORA: Chivas responde a la segunda oferta de Olympiacos por la Hormiga González

Armando ‘Hormiga’ González tiene un pie y medio fuera de Chivas en este mercado de fichajes. Cuando parecía que el delantero se quedaría un semestre más en Guadalajara, Olympiacos apareció en su camino y está decidido a llevárselo. El club griego realizó una primera oferta la cual fue rechazada por la directiva rojiblanca, pero lejos de quedarse de brazos cruzados, enviaron un segundo ofrecimiento formal.

Los reportes señalan que la última oferta del Olympiacos constaba de 7 millones de dólares más otros 3 millones en variables por un porcentaje alto de la carta del delantero. Sin embargo, Chivas mantendría parte de su ficha en caso de que surja una futura venta. Además, el club le habría ofrecido a González un contrato por 4 o 5 años, pero este ofrecimiento parece no haber convencido al Guadalajara.

Chivas responde a la segunda oferta de Olympiacos por González

De acuerdo a la información que compartió el periodista especializado en fichajes, César Luis Merlo, la directiva de Chivas habría catalogado a la segunda oferta del club griego como insuficiente. De esta manera, Olympiacos deberá aumentar los números ofrecidos para tratar de llegar a un acuerdo con el cuadro rojiblanco y así liberar al futbolista mexicano.

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Reportes recientes señalaban que Chivas se mantiene firme en su postura: el jugador sale por el valor de la cláusula o se queda en Verde Valle. Cabe recordar que la Hormiga González tiene una cláusula de rescisión de 15 millones de dólares, un valor alto que Olympiacos no está dispuesto a desembolsar. No obstante, confían en que el Rebaño bajará sus pretensiones y el acuerdo llegará a buen puerto.

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Gabriel Milito habla sobre la posible salida de Armando González

Luego del triunfo de Chivas sobre Santos Laguna por la Jornada 4 del Apertura 2026, el entrenador argentino se presentó a la conferencia de prensa y tocó el tema de la Hormiga González. Lejos de cerrar las puertas, Milito adelantó que si la oferta convence tanto al jugador como a la directiva del club, el delantero podría estar viviendo sus últimos días como rojiblanco.

“Lógicamente que estoy al tanto de la situación. No sé qué va a ocurrir, si se quedará o no. Finalmente, si llega una oferta que convenza al club y se irá, y que convenza también a ‘Hormiga’ para poder, de alguna manera, cumplir el sueño de todos los futbolistas de jugar en Europa”, expresó el entrenador de Chivas.