Mientras Vitinha vale 110 millones de euros, esto es lo que vale el futbolista más caro de Selección Mexicana

El Estadio Ciudad de México será sede de un histórico México vs Portugal, partido que marcará la nueva etapa del mítico inmueble mexicano y un choque inédito entre nuestra selección y uno de los combinados que es favorito para llevarse la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Para este compromiso, ni Javier Aguirre, ni Roberto Martínez se guardaron nada para esta convocatoria salvo las excepciones por temas físicos como el de Cristiano Ronaldo o el de Santiago Gimenez. Para darnos cuenta de la potencia del equipo luso, Joao Neves y Vitinha valen juntos más que toda la Selección Mexicana. Ambos jugadores del Paris Saint Germain están valuados en 110 millones de euros por el portal Transfermarkt, mientras que, la misma fuente señala que México en su totalidad tiene un costo de 151.80 mde.

¿Quién es el jugador más caro de México?

En la presente convocatoria del 'Vasco', Johan Vásquez es el futbolista más valioso de la Selección Mexicana. El capitán del Genoa está valuado en 13 millones de euros a sus 27 años y es uno de los referentes del cuadro nacional. Lamentablemente en la estadística monetaria, Vitinha y Joao Neves casi valen 10 veces más que el canterano de Cimarrones de Sonora.

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