OFICIAL: Luis García es nuevo DT del Sevilla

La misión es clara en el Sevilla; salvarse del descenso y por ello, se hicieron de los servicios de Luis García Plaza como nuevo director técnico. El club andaluz está a tres puntos de distancia de la zona de relegación tras el paso de Matías Almeyda en el banquillo y con nueve partidos por jugar, el estratega madrileño tiene en sus manos la salvación de un histórico en La Liga.

Te puede interesar: Guillermo Ochoa, el único del México vs Portugal de 2017 que sigue activo

A través de un comunicado oficial, el Sevilla dio a conocer la incorporación de su nuevo estratega y espera haber dado en el 'clavo' con un timonel que tiene amplia experiencia en este tipo de experiencias. De hecho, García Plaza ha pasado por clubes como Getafe, Villarreal, Elche, Mallorca, Alavés entre otros, por lo que es un hombre que sabe perfectamente jugar en este tipo de condiciones.

¿Almeyda...a Rayados?

El multicampéon con las Chivas del Guadalajara quedó como agente libre tras su paso por el balompié español y desde la Sultana del Norte sueñan con que el argentino llegue a los Rayados de Monterrey. No es secreto que Almeyda sea un estratega con mucho nombre en México y en su momento fue hasta candidateado para tomar a la Selección de México.

Finalmente, será cuestión de tiempo para saber el próximo destino profesional del 'Pelado'. Cabe recordar que, Almeyda podría tomarse el resto de temporada fuera del futbol y tomar un proyecto sin tanta prisa después de la Copa Mundial de la FIFA 2026.