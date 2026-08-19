Miguel Borja: estas son las últimas estadísticas del supuesto refuerzo del América

Con una trayectoria internacional envidiable, el colombiano estaría muy cerca de llegar al futbol mexicano. Aunque muchos le cuestionan su más reciente desarrollo como profesional, sería la apuesta de América para convertirlo en su ‘9’ estelar. Miguel Borja llegaría con 33 años y con la obligación de ser el hombre gol que el equipo requiere para pelear por los trofeos de este final de año.

¡La MLS apuesta por los jóvenes! ¿Por qué debutan a tantos talentos?

¿Miguel Borja es nuevo delantero del América?

Aunque hace un año estuvo a nada de convertirse en delantero de Cruz Azul, Miguel Borja llegaría a la Liga BBVA MX por las gestiones realizadas por el América. El ariete colombiano dejaría el futbol de los Emiratos Árabes Unidos para continuar su carrera en un destino que hace poco se le negó. Con esto, la plantilla de Coapa está prácticamente completa para lo que viene en este cierre de 2026.

No hay nada oficializado, sin embargo diversos frentes reportan que las negociaciones están muy avanzadas y que de parte de los azulcremas se quiere hacer el anuncio lo antes posible. Desean que el ariete sudamericano llegue a la brevedad a México, que logre su visa de trabajo e incluso esté presente en los cuartos de final de la Leagues Cup, donde las águilas enfrentarán al Columbus Crew el próximo miércoles 26 de agosto.

¿Cómo ha sido la carrera de Miguel Borja en años recientes?

Parte de los críticos del fichaje de las águilas recae en que el colombiano ya no es el jugador que solía ser. Con 33 años, es claro que está en la última parte de su carrera y que por ello no gusta tanto que venga en ese contexto. Sin embargo, entre sus últimos clubes están el Al-Wasl (8 goles en el 2026), River Plate y Junior de Barranquilla.

Sin embargo, con trayectoria amplia en Brasil y un paso por Europa, Miguel Borja pinta como una buena opción para pelear por la posibilidad de titularidad con Guillermo Almada, quien no le regala nada a nadie. Por eso, es cuestión de esperar a que se logre el fichaje y observar las gestiones para tenerlo en breve en las competencias del futbol mexicano.