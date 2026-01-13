Miguel Herrera podría suplir pronto a este DT de la Liga BBVA MX si no cumple con su objetivo

Miguel ‘Piojo’ Herrera tiene una extensa carrera dentro del futbol mexicano, pero su última experiencia como entrenador no fue la mejor. El director técnico de 57 años se quedó sin trabajo luego de no conseguir la clasificación de Costa Rica a la Copa Mundial de la FIFA 2026 y está esperando por nuevas oportunidades fuera del futbol de selecciones. En este contexto, un importante equipo de la Liga BBVA MX podría contratar sus servicios.

Reportes indican que Rayados de Monterrey sería el equipo que estaría interesado en el Piojo Herrera ante una posible salida de Domènec Torrent de los banquillos. El entrenador español se encuentra en el ojo de la tormenta, sobre todo tras la derrota frente a Toluca en la Jornada 1 del Clausura 2026 en condición de visitante, por lo que su continuidad en Nuevo León estará sujeta a su rendimiento.

Torrent no ha terminado de convencer en Monterrey

El director técnico español aún no ha convencido a los aficionados ni a los directivos de Monterrey desde su llegada. A pesar de tener una de las plantillas más completas de la Liga BBVA MX, su equipo no ha peleado por títulos importantes: fue eliminado en la primera fase de la Leagues Cup 2025 y cayó en semifinales del Apertura 2025 ante los Diablos Rojos de Toluca.

Miguel Herrera, un fichaje viable para los Rayados

Si bien cuenta con una gran experiencia como DT, fichar al Piojo Herrera podría ser una operación más sencilla de lo que parece para el cuadro de La Pandilla. El experimentado entrenador mexicano se encuentra como agente libre tras su paso por Costa Rica, por lo que solamente deberían acordar su salario. Por esta razón, Miguel se transforma en el “plan B” de Rayados en caso de que Torrent no esté a la altura.

El Piojo Herrera ya sabe lo que es dirigir a Monterrey

Hay que recordar que Herrera ya sabe lo que es estar en el banquillo de los Rayados, pues dirigió allí entre los años 2004 y 2007. En total, estuvo al mando del primer equipo en 127 partidos, habiendo cosechado 51 victorias, 32 empates y 44 derrotas. Consiguió llegar a dos finales de Liga BBVA MX con Monterrey, pero perdió ambas: una ante Pumas y otra frente a Toluca.