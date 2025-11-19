Miguel Herrera y su modesto adiós de la Selección de Costa Rica: Arrieros somos y en el camino andamos

"Arrieros somos y en el camino andamos, nos seguiremos viendo", esta frase fue la que usó Miguel 'Piojo' Herrera para presuntamente decirle adiós a la Selección de Costa Rica tras haber fracasado en las eliminatorias y no alcanzar al menos repechaje al Mundial del 2026 del siguiente año que se juega en México, Canadá y Estados Unidos.

En México, la frase que usó Piojo Herrera, significa un adiós cordial, pues eventualmente se volverán a encontrar los caminos. Así en la rueda de prensa en la que Piojo Herrera se hizo responsable del fracaso, también se despidió de la prensa, aunque en sus declaraciones explicó que falta juntarse con los directivos de Costa Rica para obtener apuntes finales de lo que se hizo o dejó de hacer.

La prensa local, en tanto insiste que el contrato de Miguel Herrera terminaba con Costa Rica en el momento en el que no se clasificara al Mundial del 2026, lo que ha ocurrido esta noche, consumandose la caída tras el mercador de 0-0 ante Honduras.

Miguel Herrera recalca que es el peor fracaso de su carrera

Miguel Herrera, quien ha tenido una trayectoria de más de 20 años como DT, acotó que este es el fracaso de su carrera y aunque la prensa tica le quiso plantear preguntas cada vez más críticas, terminó por aceptar sus errores.

"Estoy apesadumbrado, porque nunca en mi carrera me había encontrado en esta situación tan desafortunada. Se intentó y no se pudo, no se concretaron las ilusiones y sueños de este grupo de trabajo. Arrancamos con la ilusión de estar y hoy desafortunadamente se borraron.

Nunca he tenido un fracaso como este. No ganar es el gran fracaso. No conseguir el triunfo en el momento que debíamos conseguirlo. Solo ganamos un partido y eso da al traste, no lo logramos"

Al Piojo, ex entrenador de México, recalcó que aún no tiene las palabras para describir en qué se equivoco y será a sus superiores en la Federación de Costa Rica a la que le rinda cuentas.

"Déjame terminar, analizar todo. Seguro entregaremos el informe al presidente y analizaremos lo que hicimos y lo que dejamos de hacer. Trabajamos y después a sacar conclusiones. Estoy con amargura y dolor"