El duro golpe que sufrió la Fórmula 1 en el primer año sin Checo Pérez que podría traerle graves consecuencias

El Gran Premio de México fue un éxito para la Fórmula 1, que tuvo a Lando Norris como ganador de la carrera con su McLaren . Sin embargo, los datos arrojados por la organización demuestran que el público mexicano extrañó la presencia de Sergio Checo Pérez, quien volverá a correr en la máxima categoría del automovilismo en el año 2026 representando a la escudería Cadillac.

El piloto tapatío se quedó sin asiento para la temporada 2025, por lo que no participó del Gran Premio mexicano en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Esto se vio reflejado en la asistencia de los aficionados en las tribunas, que pasó a ser de 401,326 espectadores respecto a los 404,958 asistentes que recibió el GP de México durante el año pasado. Por otro lado, Lando Norris fue abucheado tras ganar la carrera en CDMX .

@F1 / X El GP de México recibió menos asistentes en 2025

A pesar de que la ausencia de Checo Pérez se hizo notar en las gradas, el Autódromo Hermanos Rodríguez abarcó una gigante fiesta en la F1 y tuvo números más que aceptables, superando la barrera de 400,000 presencias en las tribunas. Ahora, los aficionados esperan a la llegada del 2026 para volver a ver en vivo a Checo conduciendo un monoplaza, en este caso, de Cadillac.

La asistencia del GP de México en los últimos diez años

2015: 336,174 aficionados.

2016: 339,967 aficionados.

2017: 337,043 aficionados.

2018: 334,946 aficionados.

2019: 345,694 aficionados.

2021: 371,779 aficionados.

2022: 395,902 aficionados.

2023: 400,639 aficionados.

2024: 404,958 aficionados.

2025: 401,326 aficionados.

¿Cuál es el próximo Gran Premio de la F1 2025?

La F1 afrontará el Gran Premio de Brasil este próximo domingo 9 de noviembre. El Autódromo José Carlos Pace de San Pablo albergará una nueva edición dentro de Sudamérica y la actividad empezará el viernes 7 con la única práctica libre y la clasificación para el Sprint el sábado 8. Se espera una gran cantidad de público, sobre todo por la participación de Gabriel Bortoleto y Franco Colapinto, únicos dos pilotos sudamericanos.