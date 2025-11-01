Un tribunal podría quitarle a Lewis Hamilton uno de sus títulos de Fórmula 1 por esta razón…

La historia que parecía cerrada hace 17 años podría reescribirse. El título mundial de Fórmula 1 de Lewis Hamilton en 2008, aquel que lo consagró como el campeón más joven de la historia en ese momento, vuelve a estar bajo la lupa de la justicia.

Y esta vez, no se trata de rumores o teorías: un tribunal inglés analiza formalmente si hubo manipulación en el resultado final de aquel campeonato.

El proceso judicial, impulsado por Felipe Massa, ya ha iniciado sus primeras jornadas con las partes implicadas —la FIA, la FOM y el histórico Bernie Ecclestone— presentando sus argumentos ante el juez. No hay enfrentamiento directo todavía, pero el hecho de que el caso haya llegado a esta instancia ya genera un terremoto en el mundo del automovilismo.

El fantasma del “Crashgate” regresa

El punto central de la demanda gira en torno al Gran Premio de Singapur 2008, la carrera que detonó uno de los mayores escándalos en la historia de la Fórmula 1.

En aquel evento, un choque intencional del piloto Nelson Piquet Jr. favoreció la victoria de Fernando Alonso y alteró completamente el desarrollo del campeonato. Massa, que lideraba el Mundial con Ferrari, fue la principal víctima de aquel episodio.

Felipe Massa arrives at the Royal Courts Of Justice in London today as he seeks approximately £64 million in damages over his lost 2008 world title due to 'Crashgate' 💥 pic.twitter.com/dq5g9tx3qg — Autosport (@autosport) October 30, 2025

Bernie Ecclestone, exjefe máximo de la F1, declaró en 2023 que sabía lo ocurrido en su momento, pero que prefirió no actuar para no dañar la imagen del deporte.

Sus palabras encendieron la chispa de una batalla legal que hoy podría cambiar el curso de la historia: si el tribunal determina que existió negligencia o encubrimiento, Felipe Massa podría reclamar oficialmente el campeonato de 2008.

Hamilton, bajo la sombra del pasado

Aunque el piloto británico no es parte directa del proceso, su legado sí está en juego.

Una decisión favorable a Massa no solo implicaría una reparación económica millonaria, sino que podría abrir la puerta a una revisión del resultado final del campeonato, poniendo en duda el primer título mundial de Hamilton.

Felipe Massa se mostró optimista al cierre de las audiencias:

“Estoy muy satisfecho con el interés mostrado por el tribunal. Ahora esperaremos la decisión. Confío en que se haga justicia.”

Por ahora, la pelota está en el campo del tribunal inglés, que deberá decidir si el caso avanza a juicio formal. Si eso ocurre, la Fórmula 1 podría enfrentarse a un escenario inédito: reescribir su propia historia.