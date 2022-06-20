El millonario finiquito que pide Mauricio Pochettino al PSG

Parece que el PSG y Mauricio Pochettino tendrán que pasar varios tragos amargos para tomar caminos separados. A pesar de que el entrenador argentino ha mostrado total disposición para abandonar su cargo, el cuadro parisino estaría buscando un acuerdo para rebajar el millonario finiquito que tendrían que pagar.

La cifra rondaría los 20 millones de euros y de acuerdo al diario AS de España, el estratega no tiene la mínima intención de perodnar ni un solo centavo al conjunto de la Ligue 1 por la rescisión de contrato y la directiva tiene poco tiempo para tomar una decisión.

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Cabe destacar que esta no sería la primera vez que Pochettino cobra una gran cantidad de dinero por ser despedido, ya que en 2019, el Tottenham le dio 14.6 millones de euros por su salida del club.

El técnico nacido en Murphy, Argentina, llegó al PSG para la segunda mitad de la temporada 2020-2021 y únicamente ha podido levantar un título de Ligue 1 con el conjunto parisino.

PSG, contrarreloj para anunciar a su nuevo técnico

El cuadro parisino está urgido por llegar a un acuerdo con Mauricio Pochettino con el objetivo de hacer el anuncio oficial de su nuevo técnico, quien sería Christophe Galtier, exentrenador del Niza durante la la temporada anterior en la que finalizó en quinto lugar de la Ligue 1.

RMC Sport aseguró que Zinedine Zidane y el PSG tenían las negociaciones avanzadas, pero tal parece el exentrenador del Real Madrid tiene muy claro que su siguiente objetivo es dirigir a la Selección de Francia.

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Por otra parte, de acuerdo al propio diario AS, el PSG tendría todo arreglado para que el francés Christophe Galtier sea presentado como su nuevo estratega. Sin emabrgo, el anuncio podría darse hasta que se concrete la salida del técnico argentino, la cual luce complicada.