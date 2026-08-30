Este es el millonario premio económico que se llevará el campeón de la Leagues Cup 2026

La Leagues Cup ha vuelto a la marcha a través de su segunda y definitiva ronda en donde los equipos de la MLS y la Liga BBVA MX se verán las caras a fin de demostrar quien es el mejor de la zona, en un torneo que ha traído consigo comentarios tanto a favor como en contra.

cruz azul

Se trata de un torneo que enfrenta a las escuadras más importantes de México y Estados Unidos en territorio estadounidense y que, además de dar un cupo a la Copa de Campeones de la Concacaf, también genera un incentivo económico. ¿Cuánto dinero gana el campeón de la Leagues Cup?

¿Cuál es el premio económico para el campeón de la Leagues Cup?

Más allá de demostrar la valía en el terreno de juego, los equipos de la MLS y la Liga BBVA MX se disputan un incentivo económico que puede ser interesante para algunas instituciones, sobre todo aquellas que no cuentan con el sostén financiero que sí tienen otras llamadas grandes de cada país.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

Dicho lo anterior, debes saber que el campeón de la edición 2026 de la Leagues Cup se llevará a casa un premio de dos millones de dólares; es decir, alrededor de 35 millones de pesos al tipo de cambio actual. El segundo lugar obtendrá un millón de dólares, mientras que los terceros lugares obtendrán 500,000 dólares.

Del mismo modo, el equipo ganador también obtendrá un beneficio deportivo dado que asegura su clasificación a la ronda de octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf, misma que, a su vez, puede dar un boleto al Mundial de Clubes a efectuarse en 2029.

¿Quiénes han sido los ganadores de la Leagues Cup?

Desde que se creó este formato en donde se enfrentan la mayoría de los equipos de México y Estados Unidos, los ganadores de la Leagues Cup han sido puras escuadras de la MLS como el Inter Miami, el Columbus Crew y el Seattle Sounders, aunque en su primera versión los campeones fueron Cruz Azul y León.