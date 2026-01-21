Premios que hacen historia: los campeones de Senegal reciben tierras y millones

La ciudad de Dakar se sumió en una auténtica fiesta nacional tras la histórica victoria de la selección de Senegal en la Copa Africana de Naciones 2026. Los Leones de la Teranga conquistaron su segundo título continental al imponerse a Marruecos.

El logro deportivo desató un estallido de orgullo colectivo que se reflejó en un masivo desfile por las calles de la capital, donde miles de aficionados celebraron junto a sus ídolos. La gesta también tuvo un eco institucional: el presidente Bassirou Diomaye Faye ofreció un homenaje sin precedentes a los campeones, reconociendo su papel como símbolo de unidad y prestigio para todo el país.

¿Cuáles fueron los premios que recibieron los jugadores de la selección de Senegal?

El mandatario anunció desde el Palacio de la República un paquete de premios que incluyó 75 millones de francos CFA para cada jugador, equivalentes a unos 115,000 euros (2,351,219 pesos mexicanos), además de la entrega de terrenos en zonas costeras. Estos obsequios buscan no solo recompensar el esfuerzo deportivo, sino también garantizar un legado tangible para quienes hicieron historia en el torneo.

El reconocimiento no se limitó a los jugadores. El presidente también extendió premios y condecoraciones al cuerpo técnico, a la Federación Senegalesa de Futbol y a funcionarios del Ministerio de Deportes.

La entrega de los terrenos tiene un fuerte componente simbólico: representa la conexión de los jugadores con la tierra senegalesa y su contribución al futuro del país. Además, cada miembro del equipo recibió una condecoración nacional, elevando su estatus de deportistas a héroes reconocidos oficialmente por el Estado.

¿Cómo fue el triunfo de Senegal ante Marruecos?

Senegal se consagró campeón de la Copa Africana de Naciones tras vencer 1-0 a Marruecos en Rabat este pasado domingo, en una final cargada de tensión y polémica. El encuentro estuvo a punto de convertirse en un escándalo cuando, en el minuto 95, el árbitro señaló un penalti a favor de los marroquíes. La decisión provocó la protesta inmediata de los jugadores senegaleses, encabezados por Thiaw, quienes incluso amenazaron con abandonar el terreno de juego.

La calma llegó gracias a Sadio Mané, que convenció a sus compañeros de continuar. El penalti fue ejecutado por Brahim Díaz con un intento de Panenka, pero el guardameta Edouard Mendy se convirtió en héroe al detener el disparo. Con el partido encaminado a la prórroga, apareció Pape Gueye para marcar el gol decisivo que selló la victoria de los Leones de la Teranga.

