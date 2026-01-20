ÚLTIMA HORA: Necaxa pierde a una de sus figuras y se va al futbol español

El futbolista español Raúl Sánchez, que llegó como refuerzo estelar con Necaxa en el Apertura 2025, deja al equipo de los Rayos y regresa al CD Castellón, institución que decidió recomprar su pase para reincorporarlo a su plantilla, según información varios medios españoles incluyendo al periodista César Luis Merlo. El movimiento se da apenas unos meses después de su arribo a la Liga BBVA MX, donde el jugador no pudo mostrar la regularidad que lo caracterizó en su estadía en España.

¿Cuáles son los números de Raúl Sánchez en el Necaxa?

Raúl Sánchez había sido presentado como una apuesta ofensiva importante para el cuadro hidrocálido, luego de brillar con el Castellón en la Segunda División española, donde acumuló 112 partidos, 25 goles y 13 asistencias. Sin embargo, en el futbol mexicano sus números fueron discretos: jugó 16 partidos con Necaxa en la Liga MX y Leagues Cup, sin goles y con apenas una asistencia, cifras que no cumplieron con las expectativas de la directiva y la afición. En este torneo Clausura 2026, en los tres encuentros que tiene el campeonato, sumó 138 minutos sin nada importante para contar en casa.

El regreso al Castellón se da en un contexto en el que el club español busca reforzar su ataque para la segunda parte de la temporada en LaLiga Hypermotion. La operación no ha sido confirmada por ambas instituciones hasta el momento.

En Necaxa, la salida de Raúl Sánchez abre espacio a una plaza de jugadores no formados en México y ahora salen al mercado para buscar una opción.

¿Cuál es el próximo encuentro del Necaxa en el Clausura 2026?

Hasta la fecha 3 del actual torneo, el conjunto del Necaxa se ubica en el puesto número 13 de la tabla, sumando apenas 3 puntos luego de haber vencido a Santos Laguna en su debut, después los Rayos han caído en casa ante Monterrey y Atlas.

El próximo partido del equipo rojiblanco será ante el América en la Ciudad de México el sábado 31 de enero donde lo se pueden permitir una tercera derrota en forma consecutiva.

