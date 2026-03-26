Los equipos que quedaron ELIMINADOS de la Copa Mundial de la FIFA 2026 este jueves 26 de marzo

Este jueves 26 de marzo arrancó el Repechaje Europeo rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 y ocho equipos consiguieron su pase a la siguiente fase en donde se jugarán su boleto para la justa mundialista que arrancará el próximo 11 de junio.

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Los equipos que quedaron eliminados de la Copa Mundial de la FIFA 2026

La jornada de la Eliminatoria Mundialista arrancó muy temprano con el duelo entre Turquía y Rumanía que se llevaron los turcos por la mínima diferencia, dejando a los rumanos como el primer eliminado europeo del Repechaje.

El sueño mundialista también terminó este jueves para Macedonia del Norte, Eslovaquia, Gales, Irlanda del Norte, Albania, Irlanda y Ucrania.

Por su parte, las selecciones calificadas a la segunda ronda de la Eliminatoria de la UEFA rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 son Turquía, Dinamarca, Kosovo, Bosnia-Herzegovina, Italia, Polonia, República Checa y Suecia.

Este mismo jueves también se disputarán las Eliminatorias Intercontinentales en donde Bolivia y Surinam jugarán su medio boleto en Monterrey, mientras que Nueva Caledonia y Jamaica harán lo propio en Guadalajara.

Albania cayó eliminada ante Polonia|Kacper Pempel/REUTERS

Así quedaron las Eliminatorias de la UEFA rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

El próximo martes 31 de marzo se jugarán las Eliminatorias en donde cuatro selecciones europeas definirán su boleto para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y en donde México conocerá a su rival del Grupo A que saldrá del duelo entre la República Checa y Dinamarca.



Bosnia Herzegovina vs Italia

Suecia vs Polonia

Kosovo vs Turquía

República Checa vs Dinamarca

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