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¿Qué significan los ‘amuletos’ que dejó Nueva Caledonia en el Estadio Guadalajara?

Nueva Caledonia se quedó en la antesala de llegar al Mundial 2026; sin embargo, se volvió tendencia al dejar unos amuletos en el Estadio Guadalajara.

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|Instagram: FIFA World Cup

Escrito por: Alan Chávez - Marktube

La Selección de Nueva Caledonia quedó eliminada de cualquier oportunidad de acceder a la Copa Mundial de la FIFA 2026 luego de caer ante el combinado de Jamaica en el Estadio Guadalajara; sin embargo, se ganó el corazón de millones de mexicanos gracias a su sencillez en el campo.

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En función a este hecho, una situación curiosa se presentó en el estadio de las Chivas del Guadalajara, pues durante y después del juego algunos seleccionados de Nueva Caledonia dejaron algunos amuletos en el terreno de juego, hecho que causó curiosidad en redes.

Amuletos de Nueva Caledonia, ¿una brujería para el Estadio Guadalajara?

Fue a través de redes sociales que se dieron a conocer fotos de los amuletos que la Selección de Nueva Caledonia dejó en el Estadio Guadalajara durante su visita al estado de Jalisco. Estos amuletos también fueron entregados al combinado de Jamaica previo al inicio del duelo.

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En esencia, se desconoce el significado de estos amuletos; sin embargo, el hecho de haberlos dejado en el lugar en donde disputaron un compromiso de eliminatorias mundialistas da pie a que se considere una muestra de respeto, pues su estancia en el país no pudo ser mejor en cuanto a cariño se refiere.

¿Cómo quedaron los repechajes para la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026?

La Selección de Jamaica, tras vencer al combinado de Nueva Caledonia, buscará su pase a la Copa Mundial de la FIFA 2026 enfrentándose a la República Democrática del Congo. Bolivia, por su parte, hará lo propio frente a Irak luego de vencer por 2-1 al cuadro de Surinam.

Del otro lado del charco; es decir, en las eliminatorias UEFA, la situación también está que arde. Quedan cuatro partidos (la misma cantidad de boletos) y los juegos, a disputarse este martes, quedaron de la siguiente forma:

  • Bosnia vs Italia.
  • Suecia vs Polonia.
  • Chequia vs Dinamarca.
  • Kosovo vs Turquía.
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