¿Qué significan los ‘amuletos’ que dejó Nueva Caledonia en el Estadio Guadalajara?

La Selección de Nueva Caledonia quedó eliminada de cualquier oportunidad de acceder a la Copa Mundial de la FIFA 2026 luego de caer ante el combinado de Jamaica en el Estadio Guadalajara; sin embargo, se ganó el corazón de millones de mexicanos gracias a su sencillez en el campo.

Panorama de la Selección Azteca | Los Protagonistas

En función a este hecho, una situación curiosa se presentó en el estadio de las Chivas del Guadalajara, pues durante y después del juego algunos seleccionados de Nueva Caledonia dejaron algunos amuletos en el terreno de juego, hecho que causó curiosidad en redes.

Amuletos de Nueva Caledonia, ¿una brujería para el Estadio Guadalajara?

Fue a través de redes sociales que se dieron a conocer fotos de los amuletos que la Selección de Nueva Caledonia dejó en el Estadio Guadalajara durante su visita al estado de Jalisco. Estos amuletos también fueron entregados al combinado de Jamaica previo al inicio del duelo.

Te puede interesar: Así era la vida del Canelo Álvarez antes de ser millonario

Te puede interesar: Hijo de Efraín Juárez es campeón con Pumas

¡¡INSÓLITO!! 😅🇳🇨🇯🇲



El 𝗖𝗔𝗣𝗜𝗧𝗔́𝗡 de Nueva Caledonia, César Zéoula le 𝗢𝗕𝗦𝗘𝗤𝗨𝗜𝗢 una 𝗢𝗙𝗥𝗘𝗡𝗗𝗔 junto con el banderín a Andre Blake. Al principio el portero de Jamaica 𝗡𝗢 𝗤𝗨𝗘𝗥𝗜́𝗔 𝗔𝗖𝗘𝗣𝗧𝗔𝗥𝗟𝗢 porque pensaba que era una 𝗖𝗟𝗔𝗦𝗘 de 𝗕𝗥𝗨𝗝𝗘𝗥𝗜́𝗔… pic.twitter.com/s8lUINTqa5 — América Store Colombia (@AmericaStore_Co) March 27, 2026

En esencia, se desconoce el significado de estos amuletos; sin embargo, el hecho de haberlos dejado en el lugar en donde disputaron un compromiso de eliminatorias mundialistas da pie a que se considere una muestra de respeto, pues su estancia en el país no pudo ser mejor en cuanto a cariño se refiere.

¿Cómo quedaron los repechajes para la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026?

La Selección de Jamaica, tras vencer al combinado de Nueva Caledonia, buscará su pase a la Copa Mundial de la FIFA 2026 enfrentándose a la República Democrática del Congo. Bolivia, por su parte, hará lo propio frente a Irak luego de vencer por 2-1 al cuadro de Surinam.

Del otro lado del charco; es decir, en las eliminatorias UEFA, la situación también está que arde. Quedan cuatro partidos (la misma cantidad de boletos) y los juegos, a disputarse este martes, quedaron de la siguiente forma: