Miriam Sánchez clasifica a la semifinal de 200 metros en el Mundial de Atletismo; ¿cuándo y a qué hora será?

El Mundial de Atletismo 2025 , el cual se lleva a cabo en territorio japonés, ha traído consigo una gran noticia para la delegación mexicana. Se trata de Miriam Sánchez, atleta que logró clasificarse a la semifinal de los 200 metros, motivo por el cual aquí conocer más respecto a este resultado.

Fue en las últimas horas cuando la cuenta oficial de X de la Conade confirmó que Miriam Sánchez superó las expectativas al clasificar a la ronda semifinal dentro de los 200 metros del Mundial de Atletismo 2025. De igual forma, detalló cuándo se disputará su pase a la gran final de esta competición.

¿Cuándo será la semifinal de 200 metros en donde estará Miriam Sánchez?

La cuenta de X Olimpismo Mexicano establece que Miriam Sánchez logró clasificarse a la semifinal dentro de los 200 metros luego de quedar cuarta en su set con un tiempo de 23.01s., mismo que fue suficiente para ser uno de los mejores seis tiempos que no quedaron entre los tres mejores de su heat.

Con estos números, y en su debut en este Mundial de Atletismo, Miriam Sánchez ha logrado poner el nombre de México en alto en una de las pruebas más importantes de este deporte. Ahora, es preciso mencionar que la semifinal, en donde ella participará, se llevará a cabo este jueves 18 de septiembre a las 06:38 horas, tiempo centro de México.

¿Quién es y dónde nació Miriam Sánchez?

Nacida el 28 de agosto del 2004, Miriam Sánchez es una velocista mexicana que recientemente cumplió 21 años de edad y que es originaria de Puebla, estado que seguramente estará atenta a lo que pueda hacer en semifinales del Mundial de Atletismo de este jueves por la mañana.

Otro punto a detallar es que Sánchez es la primera atleta de su estado que compite en un evento como el Mundial de Atletismo, mismo que servirá de parámetro para los siguientes Juegos Olímpicos de 2028. Es así como, por su desempeño, asegurará su lugar entre las mejores 24 velocistas del mundo una vez culmine su participación en este evento deportivo.