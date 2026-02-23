Tenista se retira a los 25 años por ser receptora de racismo; esto declaró

De manera totalmente sorpresiva y con un mensaje más que contundente, esta tenista dirá adiós a la vida de profesional dentro del deporte blanco. Según sus propias palabras, vivió en un entorno marcado por la misoginia, la homofobia y el racismo. El tenis destruyó su pelea por abrir un espacio para las futuras generaciones, lo cual la llevó al borde de la presión de su salud mental. Este es el caso de Destanee Aiava.

RESUMEN EXTENDIDO | Tigres vs Pachuca | J7 | Clausura 2026 Liga MX

¿Por qué esta tenista acusó al deporte blanco de acabar con su autoestima?

Con solo 25 años, la nacida en Australia y de origen étnico samoano, indicó que el entorno en el que se desenvuelve el tenis está lleno de problemáticas que no acogen jugadoras como ella. Aunque fue una promesa de este deporte, no tuvo el despunte que se esperaba y hoy indicó que terminó totalmente desgastada por lo que se vive en lo más profundo del tenis.

“A veces seguí jugando porque sentía que me debía no solo a mí misma, sino a todos los que me habían ayudado a lo largo de mi carrera, intentar volver a donde (en teoría) pertenecía”. Este fue el mensaje que se acompañó de mensajes directos para indicarles malos deseos a quienes se burlaron de su cuerpo y su desempeño deportivo.

Afirmó que esa lucha por marcar una pauta para muchas personas en el futuro y algunas bondades dentro del circuito no se comparan con el desgaste que le provocó una mala relación con su cuerpo, con su autoestima, su salud y su familia. En resumen, Destanee se va totalmente adolorida de una disciplina donde luchó todo lo que pudo.

¿Quién es esta tenista que se retirará a los 25 años?

La nacida en Melbourne es una de las promesas que se quedaron en el camino, pues lo vivido y la dura competencia le impidieron crecer en el mundo del tenis. Fue la primera jugadora en disputar un Grand Slam, siendo nacida en el 2000. Esa oportunidad se le abrió en el Australian Open en el 2017. Llegó a ser la 147 en el ranking de WTA y ganó 24 trofeos en el ITF.

Lamentablemente dar el salto a la élite con 17 años le costó muchas cosas, esto al adelantar procesos. Así lo concluyó ella misma: “No estaba preparada y era peligrosamente ingenua ante las consecuencias de confiar en la gente equivocada”.