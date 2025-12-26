El Místico le hace desplante a fan que se acercó con su imagen en uñas y tatuajes

El luchador conocido como Místico , se encuentra pasando por un momento muy complicado en redes sociales, esto después de que se hizo viral un video en las plataformas digitales, donde se le puede ver haciéndole un desplante a una fan que se acercó.

Las fotos del momento, comenzaron a circular en redes sociales, donde se puede ver que la seguidora del luchador se acerca, esto con la finalidad de mostrarle el diseño de uñas que se había hecho en honor suyo, al igual que un tatuaje que tenía en el brazo.

¿Cuál fue la respuesta del Místico?

En el video se puede ver que el luchador está firmando algunos autógrafos, cuando una fan se acercó con la finalidad de grabar un video en donde pudieran salir su diseño de uñas y tatuajes , junto a su gran ídolo, pero la respuesta fue negativa para sus seguidores.

Sin embargo, en el mismo video que está circulando en las redes sociales, se puede ver al luchador, negándose a grabar el video que le pedía sus fans, afirmando que no podía hacerlo por un tema de derechos de autor.

¿Estos son ídolos?



Todo mal. Mujer se gasta miles en uñas y tatuajes del Místico. Y cuando a su ídolo, el luchador la desdeña, le dice que mejor lo etiquete en Instagram y que no podía mandar saludos “por derechos de autor”. ¿Cómo ven?



Visita https://t.co/sggMRojzvi… pic.twitter.com/WXpxehHj8m — José Luis Morales (@JLMNoticias) December 26, 2025

La reacción del luchador ha generado todo tipo de comentarios en las redes sociales, desde los que han mencionado que siempre han tenido la fortuna de ser bien atendido por el Místico cuando se han acercado, mientras que otros aseguran que no han tenido la misma fortuna.

Hasta el momento, el luchador no ha emitido una declaración sobre el video que circula en las redes sociales. Cabe mencionar que, el Místico es un personaje muy querido en la industria, seguido por chicos y grandes.

