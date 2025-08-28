¿Mega-Hawlucha y las luchas libres del CMLL? Checa esta épica colaboración de Pokémon

¿Pokémon y lucha libre? Prepárate para el evento Leyendas Pokémon: Z-A x CMLL que nos traerá lo mejor de estos dos universos que tanto amamos los fans mexicanos, donde el cuadrilátero será testigo de combates increíbles.

No te pierdas la oportunidad de presenciar los espectaculares combates del CMLL (Consejo Mundial de Lucha Libre), en colaboración de Pokémon, la cuál nos traerá lo mejor de lo mejor en el evento Leyendas Pokémon: Z-A x CMLL.

¿Cuándo será el evento del CMLL y Pokemón?

Este próximo evento será el próximo jueves 25 de septiembre de 2025 a las 7:00 p.m. en la icónica Arena México, la cuál se encuentra en Dr. Lavista 189, de la Colonia Doctores en la alcaldía Cuauhtémoc.

Las entradas YA están a la venta a través del sistema de Ticketmaster, mismas que rondan precios que van desde los $91 hasta los $732 y además se podrá seguir a través de YouTube en el canal oficial del CMLL.

¿Qué sabemos de la megaevolución del Pokémon Hawlucha?

Hawlucha es un Pokémon de tipo Pelea y Volador que se vio por primera vez en la región de Kalos el cuál está por mostrarnos… ¡¿Su Mega-Evolución?!

En el nuevo tráiler de Leyendas Pokémon: Z-A, pudimos ver al Pokémon Lucha Libre megaevolucionado el cuál luce de una manera totalmente épica y trae mucha aura. Fortalecido y mejorado por la megaevolución, Mega-Hawlucha no solo es increíblemente imponente, pues también es capaz de aguantar los golpes. Luego de megaevolucionar, este Pokémon se siente confiado y con ganas de interactuar con el público en mitad del encuentro.

Mega-Hawlucha estará disponible tras el lanzamiento de “Leyendas Pokémon: Z-A” para las consolas Nintendo Switch y Nintendo Switch 2 el próximo jueves 16 de octubre de 2025.