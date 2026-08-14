Temporada 2026 MLB: ¿Qué partidos se disputan HOY viernes 14 de agosto?
La MLB presentará una jornada bastante productiva durante este viernes 14 de agosto del 2026, motivo por el cual aquí conocerás más al respecto.
Este viernes 14 de agosto la MLB presentará una de las jornadas más atractivas que habrá en esta temporada 2026, misma que está muy cerca de terminar para dar paso a los playoffs de las Grandes Ligas y la Serie Mundial, misma que enfrentará a las dos mejores instituciones del diamante.
MLB Triunfos de pitchers mexicanos en postemporada
Será durante este 14 de agosto cuando la MLB presencie el juego entre los Dodgers y los Brewers, dos de los equipos más importantes que la temporada 2026 tiene actualmente. No obstante, junto a este partido aparecen 13 juegos más que no te puedes perder por ninguna razón.
¿Qué partidos presenta la MLB hoy viernes 14 de agosto?
- Cubs vs Cardenales | 12:20 horas.
- Reds vs Marlins | 16:10 horas.
- Tigers vs White Sox | 16:40 horas.
- Pirates vs Red Sox | 16:40 horas.
- Guardians vs Padres | 17:10 horas.
- Rays vs Orioles | 17:10 horas.
- Mets vs Nationals | 17:10 horas.
Who's your Player of the Game, presented by@UCLAHealth? Comment your answer below! pic.twitter.com/PtR2voqlPD— Los Angeles Dodgers (@Dodgers) August 13, 2026
Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026
Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?
- Blue Jays vs Yankees | 17:15 horas.
- Braves vs Dbacks | 17:15 horas.
- Astros vs Mariners | 18:10 horas.
- Angels vs Royals | 19:38 horas.
- Athletics vs Rangers | 19:40 horas.
- Dodgers vs Brewers | 20:10 horas.
- Giants vs Rockies | 20:15 horas.
¿Qué equipo llegará como favorito a la postemporada de la MLB?
Tal y como se mencionó, durante este día se enfrentarán dos de los principales candidatos a llegar a la Serie Mundial de la MLB, al menos, en el apartado Nacional, pues aquí se verán las caras los Brewers y los Dodgers de los Ángeles a fin de demostrar su jerarquía en el diamante.
En estos momentos son los Brewers quienes suman más triunfos en la temporada 2026 de la MLB; sin embargo, es una realidad que son los Dodgers de los Ángeles quienes se perfilan para ser los favoritos a llegar a una Serie Mundial más y sumar su tercer título de manera consecutiva en las Grandes Ligas.