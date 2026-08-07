Temporada 2026 MLB: ¿Qué partidos se disputarán hoy viernes 7 de agosto?

La MLB sigue su rumbo con miras a la postemporada y, posteriormente, la Serie Mundial a efectuarse en los próximos meses, motivo por el cual las Grandes Ligas presentan una jornada llena de dinamismo que se llevará a cabo este viernes 7 de agosto del 2026.

Será durante este día que la MLB presente un total de 15 compromisos, mismos que comenzarán minutos antes de las 5 de la tarde para culminar después de las 8 de la noche. Por tal motivo, aquí conocerás los horarios de cada uno de los partidos para el centro de la República Mexicana.

¿Qué partidos tendrá la MLB hoy viernes 7 de agosto?

Phillies vs Blue Jays | 16:40 horas.

Pirates vs Mets | 16:40 horas.

Nationals vs Reds | 16:45 horas.

Yankees vs Braves | 17:05 horas.

Red Sox vs Athletics | 17:10 horas.

Marlins vs Angels | 17:10 horas.

Brewers vs Twins | 17:40 horas.

White Sox vs Guardians | 17:40 horas.

Royals vs Cubs | 18:10 horas.

Max and Shohei rake! pic.twitter.com/IJm3lNsbd7 — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) August 5, 2026

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Rangers vs Orioles | 18:15 horas.

Cardenales vs Rockies | 18:15 horas.

Dbacks vs Dodgers | 19:40 horas.

Padres vs Astros | 19:40 horas.

Mariners vs Rays | 19:45 horas.

Giants vs Tigers | 20:15 horas.

¿Quiénes son los últimos campeones de la MLB?

Como sabes, las últimas dos ediciones de las Grandes Ligas han sido dominadas por los Dodgers de Los Ángeles, equipo liderado por Shohei Ohtani que obtuvo el campeonato en el año 2024, 2025 y que, ahora, se perfila como el candidato número uno a obtener el trofeo.

Previo al dominio de los Dodgers de los Ángeles, fueron los Rangers de Texas quienes se quedaron con la temporada 2023 de la MLB, mientras que un año antes los Astros de Houston levantaron el trono. Finalmente, los Bravos de Atlanta se convirtieron en los mejores de las Grandes Ligas en 2021.

