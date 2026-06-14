MLB: Los 3 mexicanos con mejor desempeño en la temporada 2026 de las Grandes Ligas

La temporada 2026 de la MLB ha sido una de las más espectaculares, dinámicas y, a su vez, sorpresivas que se han visto en los últimos años, por lo que era de esperar que algunos beisbolistas mexicanos dieran mucho de qué hablar en el diamante dentro de las Grandes Ligas.

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La MLB, en su temporada 2026, cuenta con más de 20 elementos mexicanos -o con raíces mexicanas; sin embargo, de este cúmulo destacan tres atletas que han dado mucho de qué hablar en sus respectivas escuadras, mismas que han mostrado su sorpresa debido al nivel mostrado hasta ahora.

¿Qué mexicanos han destacado en la temporada 2026 de la MLB?

Jonathan Aranda: Hablamos, posiblemente, del mexicano en mejor estado de forma dentro de la MLB en la actualidad. El primera base de los Rays de Tampa Bay ha venido de menos a más gracias a su producción de carreras, lo cual lo convierte en una estrella de su equipo.

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Jarren Duran: Su actuación con los Red Sox de Boston ha sido lo suficientemente buena como para entrar en el podio, pues gracias a su agresividad y velocidad ya suma ocho jonrones, así como más de 10 robos en la temporada 2026 de las Grandes Ligas.

Su actuación con los ha sido lo suficientemente buena como para entrar en el podio, pues gracias a su agresividad y velocidad ya suma ocho jonrones, así como más de 10 robos en la temporada 2026 de las Grandes Ligas. Andrés Muñoz: El mexicano se ha convertido en uno de los cerradores más importantes gracias a su etapa con los Mariners de Seattle, equipo de la Liga Americana con el que registra más de 30 ponches en poco más de 20 entradas, lo cual habla del impacto que tiene con su equipo.

¿Qué jugadores mexicanos han decepcionado en la temporada 2026 de la MLB?

A pesar de lo mencionado en párrafos anteriores, vale decir que también existen mexicanos que, entre bajas de juego considerables o lesiones, no han podido brillar en la MLB 2026. Entre estos destacan elementos como Javier Assad, Alex Verdugo y, por supuesto, Alejandro Kirk.