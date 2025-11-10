Alejandro Kirk podría recibir las llaves de Tijuana

El orgullo tijuanense Alejandro Kirk, figura de los Toronto Blue Jays y uno de los peloteros mexicanos más destacados en las Grandes Ligas, podría recibir las llaves de la ciudad de Tijuana como reconocimiento a su brillante trayectoria deportiva y a su impacto positivo dentro y fuera del diamante.

La propuesta fue presentada por la regidora Gina Arana Cruz ante el Cabildo de Tijuana, quien solicitó que el receptor de los Blue Jays sea distinguido con este honor. “Alejandro Kirk es un ciudadano nativo de Tijuana que hoy la está rompiendo en las Grandes Ligas. Queremos reconocerlo por ser un ejemplo para los jóvenes y por representar a su ciudad con orgullo”, señaló Arana.

Alejandro Kirk es un orgullo tijuanense

La iniciativa surgió en colaboración con la Liga Municipal Infantil y Juvenil de Béisbol de Tijuana, donde Kirk dio sus primeros pasos en el deporte. Además, se propuso que uno de los campos de la liga lleve el nombre “Alejandro Kirk”, como homenaje a su trayectoria, tal como ocurrió con otros peloteros históricos de la región como Benjamín Gil, Jorge Campillo, Óscar Robles y José Silva.

Durante la presentación del “Punto de Acuerdo”, el manejador Francisco Fimbres recordó una anécdota que refleja el compromiso de Kirk con su comunidad. “Cuando los niños de la liga ganaron la MLB Cup, él los invitó a una práctica de bateo con los Blue Jays en el Yankee Stadium. Les regaló guantaletas, cascos y pelotas. Fue un gesto inolvidable”, relató.

El también secretario de la Liga Municipal, Francisco Sánchez, destacó que este tipo de acciones muestran la calidad humana de Kirk. “No solo representa a Tijuana en el mejor béisbol del mundo, también inspira a cientos de niños que sueñan con llegar a MLB”, afirmó.

El jugador de Grandes Ligas sería de los pocos en tener esta distinción

El reconocimiento de las llaves de la ciudad sería un símbolo del cariño y orgullo que Tijuana siente por su embajador deportivo, quien este año firmó una extensión de contrato con los Blue Jays, fue invitado a su segundo Juego de Estrellas y se coronó como campeón de la Liga Americana.

Si el Cabildo aprueba la propuesta, Alejandro Kirk se convertirá en uno de los pocos deportistas en recibir esta distinción, al nivel de figuras como Benjamín Gil, quien también representó a Tijuana en la Serie Mundial.