MLB 2026: ¿A qué hora se disputarán los partidos de HOY lunes 22 de junio?

La temporada 2026 de la MLB ha logrado trascender gracias a la cantidad de buenos partidos que se han visto a lo largo de los últimos meses, lo cual ha atraído las miradas de propios y extraños. Ante ello, no está de más conocer qué juegos se llevarán a cabo durante este día.

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Será durante hoy lunes 22 de junio, el inicio de una semana más, cuando las Grandes Ligas presenten un total de 13 compromisos, mismos que se llevarán a cabo desde las 4 de la tarde y hasta altas horas de la noche. ¿Eres fanático de la MLB? Entonces esta información es para ti.

¿Qué juegos de la MLB se disputarán este lunes 22 de junio?

Tigers vs Yankees | 16:10 horas.

Rays vs Royals | 16:40 horas.

Marlins vs Rangers | 16:40 horas.

Nationals vs Phillies | 16:45 horas.

Blue Jays vs Astros | 17:07 horas.

Mets vs Cubs | 17:10 horas.

Reds vs Brewers | 17:10 horas.

Twins vs Dodgers | 17:40 horas.

Who's your Player of the Game, presented by @UCLAHealth? Comment your answer below! pic.twitter.com/BwbUrFOyhz — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) June 17, 2026

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White Sox vs Guardians | 17:40 horas.

Cardenales vs Dbacks | 17:45 horas.

Rockies vs Red Sox | 18:40 horas.

Angels vs Orioles | 19:38 horas.

Padres vs Braves | 20:10 horas.

¿Qué equipo de la MLB es el más popular en México?

Si bien el impacto de la MLB en México ha tenido una evolución significativa en los últimos años, la realidad es que, hasta ahora, dos equipos destacan como los más populares dentro del cariño del público azteca, siendo estos los Yankees de Nueva York y los Dodgers de Los Ángeles.

Los Yankees cuentan con una popularidad muy arraigada gracias al dominio histórico que han tenido, así como a los títulos que suman hasta ahora. Los Dodgers, por su parte, han tenido un rendimiento espectacular en la última década, misma que ha hecho que nuevos aficionados se sumen a sus colores.