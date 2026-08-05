MLB 2026: ¿Cuáles son los horarios de los partidos de HOY miércoles 5 de agosto?

Este miércoles 5 de agosto se llevará a cabo una jornada más correspondiente a la temporada 2026 de la MLB, misma que ha venido de menos a más y que, a unas semanas para la postemporada, ha dejado mucho de qué hablar en el diamante y en varios de los equipos hasta ahora.

Serán un total de 15 los compromisos que la MLB presente a lo largo de este día, el primero con un horario de las 12:10 y el último rozando las 8 de la noche. Por tal motivo, aquí conocerás cada uno de los juegos a disputarse hoy y sus respectivos horarios en el centro de la República Mexicana.

MLB: ¿Qué partidos presenta hoy miércoles 5 de agosto?

Astros vs Blue Jays | 12:10 horas.

Cubs vs Dodgers | 12:20 horas.

Rangers vs Giants | 12:35 horas.

Rockies vs Rays | 10:10 horas.

Orioles vs Angels | 16:35 horas.

Phillies vs Nationals | 16:40 horas.

Reds vs Athletics | 16:40 horas.

Guardians vs Mets | 16:40 horas.

Teoscar sent one outside of Wrigley. 😳 pic.twitter.com/zRoBAb8vC6 — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) August 4, 2026

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Yankees vs Cardenales | 17:05 horas.

Red Sox vs White Sox | 17:10 horas.

Braves vs Marlins | 17:15 horas.

Brewers vs Pirates | 17:40 horas.

Royals vs Twins | 17:40 horas.

Mariners vs Tigers | 19:40 horas.

Dbacks vs Padres | 19:40 horas.

¿Qué equipo es el mejor de la temporada 2026 de la MLB hasta ahora?

Estamos a unas semanas para que termine oficialmente la temporada regular 2026 de la MLB y, en esencia, hay varios equipos que han levantado la mano con miras a la Serie Mundial tanto de la Liga Nacional como de la Americana; sin embargo, uno destaca entre los demás.

Y es que, con más de 70 victorias hasta ahora, y convirtiéndose en una de las escuadras con una ofensiva de temer, son los Dodgers de Los Ángeles quienes se perfilan como el equipo a vencer tal y como ha ocurrido en las últimas dos temporadas, mismas en donde lograron el bicampeonato de la MLB.