MLB: HORARIOS de los partidos de HOY martes 23 de junio

Este martes 23 de junio será un día que destacará dentro de la comunidad deportiva, más precisamente hablando de las Grandes Ligas. Y es que, durante este día, la MLB se presenta con fuerza a través de varios partidos correspondientes a la temporada 2026.

Será durante este martes que la MLB presente un total de 15 juegos llenos de espectáculo y dinamismo en el diamante. Debes saber que los mismos comenzarán desde las 2 de la tarde para culminar después de las 10 de la noche, por lo que aquí conocerás los horarios en el centro de México.

¿A qué hora son los juegos de la MLB hoy martes 23 de junio?

Blue Jays vs Astros | 14:07 horas.

Rays vs Royals | 16:40 horas.

Tigers vs Yankees | 16:40 horas.

Marlins vs Rangers | 16:40 horas.

Pirates vs Mariners | 16:40 horas.

Nationals vs Phillies | 16:45 horas.

Mets vs Cubs | 17:10 horas.

Reds vs Brewers | 17:10 horas.

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White Sox vs Guardians | 17:40 horas.

Twins vs Dodgers | 17:40 horas.

Cardenales vs Dbacks | 17:45 horas.

Rockies vs Red Sox | 18:40 horas.

Angels vs Orioles | 19:38 horas.

Padres vs Braves | 19:40 horas.

Giants vs Athletics | 19:45 horas.

¿Qué equipo es el mejor de la temporada 2026 de la MLB?

Si nos basamos exclusivamente en el número de victorias obtenidas hasta ahora en la temporada 2026, la realidad es que la escuadra que ha destacado por encima del resto en la MLB es nada más y nada menos que los Dodgers de los Ángeles, institución que se perfila para llegar a una Serie Mundial más en su historia.

Vale mencionar que el equipo de Los Ángeles llegó a esta temporada como los actuales bicampeones de la MLB gracias a los títulos obtenidos en la campaña 2024 y 2025. Por tal motivo, la escuadra liderada por Shohei Ohtani espera mantener el rumbo que ha tenido hasta ahora.