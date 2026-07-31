MLB 2026: Horarios de los partidos de HOY viernes 31 de julio

El último día del mes trae consigo una de las jornadas más interesantes y atractivas que la temporada 2026 de la MLB tendrá, motivo por el cual no está de más conocer los horarios de los cotejos de este viernes 31 de julio dentro de la República Mexicana para que no te pierdas ningún detalle al respecto.

MLB Triunfos de pitchers mexicanos en postemporada

Será durante este día cuando la MLB presente un total de 15 compromisos distribuidos a lo largo de todo el día en tiempo centro de México. El primero de ellos comenzará minutos después de las 12 de la tarde, mientras que el último terminará cerca de las 11 de la noche.

¿Qué juegos presenta la MLB hoy viernes 31 de julio?

Cubs vs Yankees | 12:20 horas.

Reds vs Pirates | 16:10 horas.

Orioles vs Phillies | 17:05 horas.

Blue Jays vs Cardenales | 17:07 horas.

Guardians vs Dbacks | 17:10 horas.

Rays vs White Sox | 17:10 horas.

Mets vs Marlins | 17:10 horas.

Braves vs Nationals | 17:15 horas.

An over-the-fencer for Spencer 💪 pic.twitter.com/Q7IftWf9vR — New York Yankees (@Yankees) July 29, 2026

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

Astros vs Rangers | 18:15 horas.

Rockies vs Royals | 18:40 horas.

Angels vs Brewers | 19:38 horas.

Athletics vs Tigers | 19:40 horas.

Padres vs Giants | 19:45 horas.

Mariners vs Twins | 20:10 horas.

Dodgers vs Red Sox | 20:10 horas.

¿Cuáles son los dos equipos más decepcionantes de la temporada 2026 de la MLB?