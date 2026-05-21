MLB: ¿Qué juegos se disputarán HOY jueves 21 de mayo?

La Major League Baseball (MLB) presentará una serie de interesantes y atractivos juegos para hoy jueves 21 de mayo del 2026. Ante tal situación, es preciso que conozcas qué equipos se enfrentarán, los partidos más interesantes y el horario de cada uno de estos.

Reporte desde Dodger Stadium, previo al Juego 2 de la Serie Mundial | Yankees vs Dodgers

Como sabes, las Grandes Ligas está en una de sus etapas más interesantes de la temporada 2026, motivo por el cual la MLB presenta un total de siete compromisos de poder a poder en el diamante. Equipos como los Yankees, los Cardenales y los Braves se medirán este día, ¿a qué hora juegan?

¿Qué juegos de la MLB se disputan este jueves 21 de mayo?

Tigers vs Guardians | 11:10 de la mañana.

Cardenales vs Pirates | 11:15 de la mañana.

Nationals vs Mets | 2:05 de la tarde.

Marlins vs Braves | 4:40 de la tarde.

Yankees vs Blue Jays | 5:50 de la tarde.

Angels vs Athletics | 7:38 de la noche.

Dbacks vs Rockets | 7:40 de la noche.

An incredible at-bat from Andy for the W. pic.twitter.com/eSBHfljZyu — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) May 20, 2026

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¿Qué equipos de la MLB han destacado en la temporada actual?

Después de más de 40 encuentros disputados a lo largo de la temporada, la realidad es que son varias las instituciones que han destacado en esta temporada 2026 de la MLB brillando no solo en la Liga Americana, sino también en la Nacional.

Equipos como los Rays y los Yankees, por ejemplo, cuentan con más victorias que derrotas dentro de la Liga Americana, lo cual habla del buen momento que tienen en la actualidad. Por su parte, en la Liga Nacional destacan otros cuadros como los Padres y los Cubs, aunque hasta ahora el mejor equipo de la temporada en la MLB son los Braves. ¿Quién es el favorito a lograr el título de la campaña?