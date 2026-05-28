MLB 2026: ¿Qué juegos habrá HOY jueves 28 de mayo?

Este jueves 28 de mayo las Grandes Ligas presentarán juegos realmente atractivos que podrían definir no solo la zona alta de la Liga dentro de la MLB, sino que podrán ser el escenario perfecto para que algunos equipos salgan de la mala racha que han tenido a lo largo de la temporada.

Reporte desde Dodger Stadium, previo al Juego 2 de la Serie Mundial | Yankees vs Dodgers

En esencia, será durante este jueves 28 de mayo que la MLB presente seis compromisos a lo largo del día; es decir, una cantidad menor a lo que normalmente entrega en cada jornada. A pesar de ello, escuadras como los Braves, los Astros y los Cubs verán acción en el diamante durante este día. ¿A qué hora serán todos los enfrentamientos?

¿Qué partidos tendrá la MLB hoy jueves 28 de mayo?

Tigers vs Angels | 11:10 de la mañana.

White Sox vs Twins | 12:10 de la tarde.

Red Sox vs Braves | 2:10 de la tarde.

Orioles vs Blue Jays | 4:35 de la tarde.

Pirates vs Cubs | 4:40 de la tarde.

Rangers vs Astros | 6:05 de la tarde.

¡La Lucha Libre llegó a Los Ángeles! Gracias Máscara Dorada y Xelhua por celebrar la Noche de la Herencia Mexicana con nosotros. 💙 pic.twitter.com/FMnpYQC9lG — Los Dodgers (@LosDodgers) May 27, 2026

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¿Qué equipos han destacado y han decepcionado en la temporada 2026 de la MLB?

La temporada sigue su curso y, después de un inicio bastante sorprendente para algunas escuadras, la realidad es que aquellas que cuentan con un nivel adquisitivo han demostrado por qué son las favoritas en relación a aquellas que tienen una plantilla más limitada.

Las escuadras que se mantienen en la zona alta de sus respectivas Ligas son los Guardians y los Rays, al menos, en la Liga Americana. Estas instituciones han demostrado de qué están hechas y, hasta ahora, registran más triunfos que derrotas en el diamante.

Sin embargo, también existen equipos que han decepcionado a sus aficionados y, entre los ejemplos más claros, están los Red Sox, los Angels, los Mets y los Rockies, mismos que superan la cantidad de derrotas en la temporada 2026 de la MLB en relación a las victorias obtenidas hasta ahora.

