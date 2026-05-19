MLB: Estos son los JUEGOS que se disputarán HOY martes 19 de mayo

Este martes 19 de mayo los amantes a las Grandes Ligas podrán disfrutar de varios compromisos de la MLB, en medio de una temporada que ha superado por completo las expectativas y que ha generado muchas preguntas respecto a las escuadras que llegarán a las instancias finales de la misma.

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Es así como la MLB presenta un total de 15 enfrentamientos que se podrán disfrutar a lo largo del día, destacando lo ocurra con equipos como los Dodgers, los Yankees, los Orioles y los Blue Jays. Si quieres conocer el horario de cada uno de estos juegos, entonces quédate con nosotros.

¿Qué juegos presenta la MLB hoy martes 19 de mayo?

Marlins vs Braves | 2:10 de la tarde.

Tigers vs Guardians | 4:40 de la tarde.

Rays vs Orioles | 4:40 de la tarde.

Phillies vs Reds | 4:40 de la tarde.

Nationals vs Mets | 4:45 de la tarde.

Yankees vs Blue Jays | 5:05 de la tarde.

Twins vs Astros | 5:40 de la tarde.

Cubs vs Brewers | 5:40 de la tarde.

Today’s Photo of the Game presented by Daiso. pic.twitter.com/r0YoBigtbV — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) May 17, 2026

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Royals vs Red Sox | 5:40 de la tarde.

Cardenales vs Pirates | 5:45 de la tarde.

Rockies vs Rangers | 6:40 de la tarde.

Angels vs Athletics | 7:38 de la tarde.

Dbacks vs Giants | 7:40 de la tarde.

Mariners vs White Sox | 7:40 de la tarde.

Padres vs Dodgers | 7:40 de la tarde.

¿Qué jugadores han destacado en la temporada 2026 de la MLB?

Imposible no colocar a Shohei Ohtani como una de las estrellas más importantes que la MLB ha tenido en esta temporada con los Dodgers de Los Ángeles; sin embargo, junto a él aparecen otros nombres como Elly de la Cruz, quien ha tenido un impacto significativo con los reds.

El japonés Munetaka Murakami ha sido una auténtica sorpresa gracias a liderar los jonrones en la temporada actual de la MLB, mientras que el inicio ofensivo de Ben Rice de los Yankees también ha dado de qué hablar. Finalmente, la sangre latina se ha hecho presente con jugadores como Yordan Álvarez de los Astros de Houston.