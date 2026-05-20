MLB: ¿Qué juegos se disputarán HOY miércoles 20 de mayo?

Este miércoles 20 de mayo la MLB tiene preparadas muchas sorpresas para los amantes del béisbol en México y el resto del mundo, pues será durante este día que las Grandes Ligas presenten distintos juegos correspondientes a la temporada 2026 que no te puedes perder.

Reporte desde Dodger Stadium, previo al Juego 2 de la Serie Mundial | Yankees vs Dodgers

Serán 15 los compromisos que se lleven a cabo este miércoles 20 de mayo y que forman parte de la campaña 2026 de la MLB. Un punto a destacar es que estos comenzarán desde las primeras horas del día y terminarán en la noche, por lo que será un día lleno de béisbol profesional.

¿Qué juegos de la MLB habrá hoy miércoles 20 de mayo?

Phillies vs Reds | 11:05 de la mañana.

Rays vs Orioles | 11:10 de la mañana.

Twins vs Astros | 11:40 de la mañana.

Rockies vs Rangers | 1:10 de la tarde.

Dback vs Giants | 1:40 de la tarde.

Mariners vs White Sox | 2:10 de la tarde.

Marlins vs Braves | 4:40 de la tarde.

Tigers vs Guardians | 4:45 de la tarde.

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Nationals vs Mets | 4:40 de la tarde.

Yankees vs Blue Jays | 5:05 de la tarde.

Royals vs Red Sox | 5:40 de la tarde.

Cubs vs Brewers | 5:40 de la tarde.

Cardenales vs Pirates | 5:45 de la tarde.

Padres vs Dodgers | 6:40 de la tarde.

Angels vs Athletics | 7:38 de la noche.

¿Cómo le ha ido a los mexicanos en la temporada 2026 de la MLB?

Lo primero a tener en cuenta es que la temporada 2026 de la MLB comenzó con más de 20 peloteros mexicanos, lo cual habla del impacto que el béisbol ha tenido en México en los últimos años. No obstante, algunos de estos no han tenido la regularidad que deseaban por lesiones de consideración.

A pesar de ello, existen algunos atletas mexicanos que han tenido destacadas actuaciones en la temporada 2026 de la MLB. Entre estos destacan el inicio de Isaac Paredes con los Astros de Houston, así como los cuadrangulares que Jonathan Aranda ha conseguido en los Rays de Tampa Bay,