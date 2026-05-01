MLB 2026: Estos son los juegos que se disputarán HOY viernes 1 de mayo

Un nuevo mes ha comenzado y, con ello, la posibilidad para que indagues en nuevos deportes y te enamores de distintas disciplinas a lo largo del mundo. La MLB pinta como una oportunidad perfecta para ello y, por tal motivo, presenta varios juegos durante hoy viernes 1 de mayo.

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Será este viernes 1 de mayo cuando los amantes de la MLB podrán disfrutar de un total de 15 compromisos, mismos que se realizarán a lo largo de prácticamente todo el día. El primero de ellos, que me dirá a los Cubs y a los Dbacks, comenzará a las 12:20 del día, mientras que el último entre los Mariners y los Royals iniciará a las 7:45 de la noche.

¿Qué juegos de la MLB se disputarán hoy viernes 1 de mayo?

Cubs vs Dbacks | 12:20 del día.

Tigers vs Rangers | 4:40 de la tarde.

Nationals vs Brewers | 4:45 de la tarde.

Pirates vs Reds | 4:45 de la tarde.

Yankees vs Orioles | 5:05 de la tarde.

Marlins vs Phillies | 5:10 de la tarde.

Red Sox vs Astros | 5:10 de la tarde.

Rays vs Giants | 5:10 de la tarde.

Samuel Basallo's last six games:



.550 AVG

11 Hits

5 RBI

2 HR

4 R



He's ON FIRE 🔥 pic.twitter.com/0SaWaqGgza — Baltimore Orioles (@Orioles) April 29, 2026

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Twins vs Blue Jays | 6:10 de la tarde.

Cardenales vs Dodgers | 6.15 de la tarde.

Rockies vs Braves | 6:40 de la tarde.

Angels vs Mets | 7:38 de la noche.

Padres vs White Sox | 7:40 de la noche.

Athletics vs Guardians | 7:40 de la noche.

Mariners vs Royals | 7:45 de la noche.

¿Cuál es la plantilla más cara en la temporada 2026 de la MLB?

Reportes indican que Los Dodgers de Los Ángeles son el equipo con la plantilla más cara que hay en la actualidad dentro de la MLB gracias a una nómina que supera los 398 millones de dólares, lo cual habla del impacto que la escuadra en turno ha tenido a lo largo de los últimos dos años.

Es así como los Dodgers superan a los Mets de Nueva York, escuadra que tiene un valor de 373 millones de dólares, según la Inteligencia Artificial. Finalmente, en tercer lugar se encuentran los Yankees de Nueva York, cuya nómina asciende a los 325 millones de dólares.