MLB 2026: ¿Qué juegos se disputan HOY VIERNES 22 de mayo?

Un fin de semana más ha llegado y, con él, la posibilidad para que millones de personas en México y el resto del mundo disfruten de una nueva jornada dentro de la MLB. Por tal motivo, aquí conocerás todos los duelos que se llevarán a cabo durante este día.

MLB Triunfos de pitchers mexicanos en postemporada

Será hoy viernes 22 de mayo cuando las Grandes Ligas presenten un total de 15 compromisos para el gusto de los amantes de la MLB. El primero de ellos comenzará minutos después de las 12 del día, mientras que el último, que tiene como protagonista a los Giants, iniciará después de las 8 de la noche.

¿Qué juegos presentará la MLB hoy viernes 22 de mayo?

Cubs vs Astros | 12:20 del día.

Phillies vs Guardians | 4:40 de la tarde.

Reds vs Cardenales | 4:40 de la tarde.

Yankees vs Rays | 5:05 de la tarde.

Blue Jays vs Pirates | 5:07 de la tarde.

Marlins vs Mets | 5:10 de la tarde.

Red Sox vs Twins | 5:10 de la tarde.

Orioles vs Tigers | 5;15 de la tarde.

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Braves vs Nationals | 5:15 de la tarde.

Royals vs Mariners | 5:40 de la tarde.

Brewers vs Dodgers | 5:40 de la tarde.

Angels vs Rangers | 7:38 de la tarde.

Dbacks vs Rockies | 7:40 de la tarde.

Padres vs Athletics | 7:40 de la tarde.

Giants vs White Sox | 8:15 de la noche.

¿Qué equipos han sido la decepción en la temporada 2026 de la MLB?

Sin duda, una de las decepciones más grandes de esta temporada 2026 guarda relación con los Mets de Nueva York, institución que tuvo un abril para el olvido y que sigue sin levantar de la misma forma que ocurre con los Phillies de Philadelphia, quienes no han logrado demostrar su poderío en el diamante.

Del mismo modo, los Gigantes de Nueva York cuentan con más derrotas que victorias en la temporada, mientras que los Medias Rojas de Boston se han convertido no solo en uno de los peores equipos de la Liga Americana, sino de la MLB en general.