MLB: Estos son los juegos a disputarse HOY viernes 29 de mayo

Un fin de semana más ha llegado y, con ello, la oportunidad para que miles de fanáticos a las Grandes Ligas en México disfruten de los partidos que la MLB presenta hoy viernes 29 de mayo. Ante ello, aquí conocerás los horarios de cada uno de estos para que no pierdas ningún detalle al respecto.

Reporte desde Dodger Stadium, previo al Juego 2 de la Serie Mundial | Yankees vs Dodgers

A diferencia de lo que ocurrió en la jornada anterior, para este viernes 29 de mayo la MLB presentará un total de 15 compromisos que se distribuirán a lo largo de la tarde. El primero de ellos comenzará minutos antes de las 17:00 horas, mientras que el último iniciará pasadas las 8 de la noche.

¿Qué juegos presentará la MLB hoy viernes 29 de mayo?

Reds vs Braves | 16:40 horas.

Nationals vs Padres | 16:45 horas.

Pirates vs Twins | 16:45 horas.

Orioles vs Blue Jays | 17:05 horas.

Rays vs Angels | 17:10 horas.

Mets vs Marlins | 17:10 horas.

Guardians vs Red Sox | 17:10 horas.

Cardenales vs Cubs | 17:15 horas.

All heat from Dubón pic.twitter.com/Y6cPisr6wR — BravesVision (@BravesVisionTV) May 27, 2026

Te puede interesar: Vale más de 100 millones, pero perdió dos finales en CU en un año

Te puede interesar: Cruz Azul buscará su título 28; ¿cuándo, dónde y contra quién?

White Sox vs Tigers | 17:40 horas.

Rangers vs Royals | 18:05 horas.

Astros vs Brewers | 18:10 horas.

Rockies vs Giants | 18:40 horas.

Athletics vs Yankees | 19:40 horas.

Mariners vs Dbacks | 20:10 horas.

Dodgers vs Phillies | 20:15 horas.

¿Los Dodgers pueden ser tricampeones de la MLB en la temporada 2026?

Si bien no han sido el equipo que arrasaba con sus rivales tal y como ocurrió en las dos temporadas pasadas, la realidad es que los Dodgers de Los Ángeles han mostrado una regularidad que, sin duda, los coloca como favoritos a sumar su tercer campeonato de forma consecutiva en la MLB.

En estos momentos, el equipo liderado por el japonés Shohei Ohtani es el líder de la zona Oeste dentro de la Liga Nacional con más triunfos que derrotas, por lo que si sigue por dicho rumbo no se descarta que pueda disputar la final en los próximos meses.