MLB 2026: Horarios de los 10 juegos de HOY jueves 30 de julio

Este jueves 30 de julio la MLB vuelve a la marcha con varios juegos correspondientes a la temporada 2026, una de las más intensas e interesantes, sobre todo, por el nivel que varias plantillas han demostrado hasta ahora, mismas que no estaban previstas para estar en lo más alto.

A diferencia de días pasados, en esta ocasión la MLB presenta solamente diez partidos que se distribuirán a lo largo del día para los amantes de las Grandes Ligas, motivo por el cual en los próximos párrafos conocerás el horario de cada uno de estos al interior de la República.

¿A qué hora son los juegos de la MLB hoy jueves 30 de julio?

Rays vs Rangers | 10:10 de la mañana.

Twins vs Royals | 11:40 de la mañana.

White Sox vs Yankees | 12:10 de la tarde.

Cardenales vs Cubs | 12:15 de la tarde.

Reds vs Pirates | 5:15 de la tarde.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

Mets vs Marlins | 5:10 de la tarde.

Braves vs Nationals | 5:15 de la tarde.

Padres vs Giants | 7:40 de la noche.

Athletics vs Red Sox | 7:40 de la noche.

Dodgers vs Mariners | 8:10 de la noche.

¿Quién es el máximo candidato a ganar la temporada 2026 de la MLB?

Si bien restan algunos meses para la llegada de la postemporada, la realidad es que, al momento, destacan algunos equipos como los candidatos a llegar a la disputa por la Serie Mundial, siendo estos plantillas como los Rays, los Yankees, los Braves y los Brewers.

Sin embargo, entre estos la escuadra que sobresale de las demás son los Dodgers de Los Ángeles, misma que es liderada por el japonés Shohei Ohtani y que llegó a esta temporada como la bicampeona de la MLB, por lo que buscará hacer historia sumando su tercer título de forma consecutiva.