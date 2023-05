Randy Arozarena revela quién es su ídolo en el fútbol

Randy Arozarena se convirtió en el ídolo nacional en el pasado Clásico Mundial de Béisbol. El jardinero izquierdo siempre se mostró determinante en sus lances para poner al representativo de México en lo más alto y meterse a esa histórica semifinal ante Japón.

El jugador de los Tampa Bay Rays habló en entrevista para Fox Sports donde reveló su pasión por el fútbol, un deporte que al no tener la promoción en Cuba, impidió que Randy Arozarena apuntara a ser profesional “si en l fútbol no te dan ni un peso y en la pelota (beisbol), te dan cuatro… por lo menos tengo esa oportunidad”.

¿Quién es el ídolo de Randy Arozarena en el fútbol?

Randy Arozarena también confesó en la entrevista quién ha sido el futbolista al que más admira, a pesar de mantener su carrera en la MLB con los Rays, no ha sido impedimento para que el mexicano tenga como ídolo a uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos.

“Mi ídolo es Cristiano Ronaldo, su mentalidad que tiene de ganador, cómo entrena, nunca lo ves rendirse, aunque el equipo esté perdiendo, él sabe que está en la cancha y va a tratar de hacer algo porque el equipo gane. Yo me mentalizo en él, me gusta como juego y yo me lo transmito a mí mismo, y me da esa pasión y esa explosividad para quedada vez que juego, yo me mato y doy el 100 por ciento en el campo. Cristiano Ronaldo es el que me tiene enfocado”, dijo Randy Arozarena en entrevista.

⚽🔥 "MI ÍDOLO ES CRISTIANO RONALDO"



¡El futbol es parte de @RandyArozarena! Y hasta tiene a sus equipos favoritos en México 😏



— FOX Sports MX (@FOXSportsMX) April 25, 2023

Randy Arozarena afirmó que “Era futbolista, amo el futbol, me gustaba jugar de delantero. En Cuba no le daban oportunidad y cuando tenía siete años sabía que la única oportunidad de brillar era siendo beisbolista. Me escapé de Cuba para poder llegar a las Grandes Ligas, firmar un contrato y ganarme la vida”.

“No sigo el futbol en México, sigo las ligas de Europa y al Real Madrid. A veces veo partidos del Guadalajara (Chivas) y el América, pero solo una vez he ido a un partido de futbol mexicano que fue Xolos en Tijuana” El fútbol es emocionante y la afición en México es re caliente”, sentenció Randy Arozarena para los micrófonos de Fox Sports.