MLB 2026: Estos son los PARTIDOS de HOY lunes 29 de junio

Si bien las principales noticias deportivas se relacionan con la Copa Mundial de la FIFA 2026, la realidad es que las Grandes Ligas no dejan de sorprender debido al nivel que se ha mostrado en esta temporada 2026 de la MLB, la cual ha superado por completo las expectativas.

Reporte desde Dodger Stadium, previo al Juego 2 de la Serie Mundial | Yankees vs Dodgers

Será este lunes 29 de junio cuando la MLB presente varios partidos realmente atractivos en donde distintas escuadras bucarán el triunfo para mantenerse en la zona alta de la tabla general, así como para intentar salir de la mala racha que han vivido en los últimos juegos.

¿Qué partidos presenta la MLB hoy lunes 29 de junio?

Orioles vs White Sox | 16:35 horas.

Phillies vs Pirates | 16:40 horas.

Yankees vs Tigers | 17:05 horas.

Blue Jays vs Mets | 17:07 horas.

Guardians vs Rangers | 17:10 horas.

Red Sox vs Nationals | 17:10 horas.

Brewers vs Reds | 17:40 horas.

Cubs vs Padres | 18:05 horas.

THE SHO IS HEADING TO PHILADELPHIA.



Congratulations Shohei on being MLB’s overall leading vote-getter with 3,341,257 votes and being named the 2026 National League’s starting DH! pic.twitter.com/GJBggInbUC — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) June 25, 2026

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Astros vs Twins | 18:10 horas.

Rockies vs Marlins | 18:40 horas.

Dbacks vs Giants | 19:40 horas.

Mariners vs Angels | 19:40 horas.

Athletics vs Dodgers | 19:40 horas.

¿Cuándo inicia la Serie Mundial 2026?

Debes saber que la Serie Mundial está más cerca que nunca, pues de acuerdo con el calendario de la MLB el momento más importante de la temporada comenzará el próximo 23 de octubre del 2026; es decir, en poco más de tres meses de acuerdo a lo establecido actualmente.

Dicho lo anterior, el inicio de la postemporada será el 29 de septiembre y, durante casi un mes, las escuadras se disputarán el todo por el todo en el diamante a fin de lograr su pase a la antesala de la final, esto recordando que el último bicampeón fueron los Dodgers de Los Ángeles.