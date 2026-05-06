MLB: Estos son los juegos que se disputarán HOY miércoles 6 de mayo

Las Grandes Ligas se presentan este miércoles 6 de mayo a través de intensos juegos que, sin duda, harán que los aficionados a este deporte no se levanten de su asiento. Por tal motivo, es preciso que conozcas los juegos que la MLB vislumbra a lo largo de este día.

Reporte desde Dodger Stadium, previo al Juego 2 de la Serie Mundial | Yankees vs Dodgers

Lo primero que debes saber es que la MLB presenta un total de 15 juegos que se distribuirán a lo largo de hoy miércoles 6 de mayo. Del mismo modo, estos comenzarán durante la mañana (tiempo centro de México) para culminar a altas horas de la noche.

¿Qué juegos de la MLB habrá hoy miércoles 6 de mayo?

Rays vs Blue Jays | 11:10 de la mañana.

Cardenales vs Brewers | 11:15 de la mañana.

Astros vs Dodgers | 12:10 de la tarde.

Rockies vs Mets | 1:10 de la tarde.

Giants vs Padres | 1:45 de la tarde.

Angels vs White Sox | 2:07 de la tarde.

Mariners vs Braves | 2:10 de la tarde.

Phillies vs Athletics | 4:40 de la tarde.

✨ May The 4th Be With You ✨ #StarWarsDay pic.twitter.com/8tqUPXtrE5 — Toronto Blue Jays (@BlueJays) May 4, 2026

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Tigers vs Red Sox | 4:40 de la tarde.

Marlins vs Orioles | 4:40 de la tarde.

Nationals vs Twins | 4:45 de la tarde.

Yankees vs Rangers | 5:05 de la tarde.

Cubs vs Reds | 5:40 de la tarde.

Royals vs Guardians | 5:40 de la tarde.

Dbacks vs Pirates | 7:40 de la tarde,

Abril, el mes de pesadilla para los Mets en la MLB

Los Mets de Nueva York se han convertido en una de las sorpresas negativas de la temporada, pues terminaron abril con una de las peores marcas en la historia de las Grandes Ligas, números que lo colocan en la zona baja dentro de su propia Liga.

De hecho, los Mets comenzaron mayo del 2026 con un infumable récord de 10 victorias y 21 descalabros, lo cual habla del impacto catastrófico que el equipo ha tenido en el diamante, al menos, en estos primeros meses de competición.