Estos son los juegos que la MLB tendrá HOY viernes 15 de mayo

Este fin de semana se llevarán a cabo distintos juegos correspondientes a la temporada 2026 de las Grandes Ligas. Más precisamente, hoy viernes 15 de mayo la MLB contará con juegos de poder a poder, por lo que es preciso que conozcas todos los detalles al respecto.

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La MLB presentará un total de 15 compromisos que forman parte de una temporada que ha superado las expectativas a través de varios equipos que han sorprendido en el diamante, así como otros que han dejado mucho qué desear de acuerdo a lo que se esperaba de ellos en un principio.

¿Qué juegos disputa la MLB hoy viernes 15 de mayo?

Pirates vs Phillies | 4:40 de la tarde.

Nationals vs Orioles | 4:45 de la tarde.

Tigers vs Blue Rays | 4:45 de la tarde.

Guardians vs Reds | 5:10 de la tarde.

Rays vs Marlins | 5:10 de la tarde.

Mets vs Yankees | 5:15 de la tarde.

Braves vs Red Sox | 5:15 de la tarde.

White Sox vs Cubs | 5:40 de la tarde.

Back like he never left.



Dodgers x @FlyANA_official pic.twitter.com/ZZRfruu9vU — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) May 14, 2026

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Astros vs Rangers | 6:10 de la tarde.

Twins vs Brewers | 6:10 de la tarde.

Cardenales vs Royals | 6:15 de la tarde.

Rockies vs Dbacks | 6:40 de la tarde.

Angels vs Dodgers | 7:38 de la tarde.

Athletics vs Giants | 7:40 de la tarde.

Mariners vs Padres | 7:40 de la tarde.

¿Qué jugadores han decepcionado en la temporada 2026 de la MLB?

Estos primeros meses han traído consigo algunas decepciones no solo en equipos, sino también en el nivel individual de algunos atletas en distintas instituciones dentro de la MLB. En ese sentido, probablemente la decepción más grande hasta ahora ha sido la de Pete Alonso.

El jugador de los Orioles de Baltimore no ha estado a la altura de lo que se esperaba de él, una situación similar a la que ocurre con Fernando Tatis de los Padres y Ronald Acuña Jr. Del mismo modo, Cal Raleigh de los Mariners de Seattle no ha despertado su ofensiva como se esperaba de él.