MLB México dará MIL HOT DOGS antes de los juegos de Grandes Ligas

Las Grandes Ligas retornan a México este próximo sábado 25 y 26 de abril con un par de encuentros de temporada regular entre los Padres de San Diego y los Diamantes de Arizona, a celebrarse en el Estadio Alfredo Harp Helú, novenas que están listas para armar una fiesta en la CDMX, sitio en el que un día antes del encuentro, las Grandes Ligas han diseñado un par de experiencias imperdibles para los amantes del beisbol.

MLB México ha tenido éxito con los juegos que han sucedido en territorio azteca y ahora con las actividades que han organizado, se garantiza una experiencia aún más enriquesedora con un contenido audiovisual en el que se relatarán los antecedentes de MLB en suelo mexicano, además de una curiosa fusión gastronómica teniendo como eje el hot dog.

Domo interactivo en el Monumento a la Revolución, ¿cómo y cuándo sucederá?

Viernes 24 de abril



Domo Interactivo

Experiencia inmersiva que recorre la historia de la MLB en México a través de visuales envolventes, diseñada para entender el impacto cultural del béisbol en el país.

Horario y sede: 10:00 a.m. a 11:00 a.m. | Monumento a la Revolución

Elaboración de MIL HOT DOGS PARA LOS ASISTENTES, ¿Hora y dónde será?

Food Truck – Receta por Enrique Olvera

Una reinterpretación del clásico hot dog con un giro mexicano, que conecta la tradición del béisbol con la alta gastronomía. Se contemplan 1,000 piezas para compartir con los asistentes.

Horario y sede: 1:00 p.m. a 2:30 p.m. | Ángel de la Independencia

Horario de los partidos de Grandes Ligas en México entre San Diego y Arizona

Dos equipos de mucha tradición como Padres y Diamantes llegan a la Ciudad de México, para mostrarse en el Estadio Alfredo Harp Helú con una serie de dos partidos que deparan muchas emociones, llevando a sus estrellas que lucirán en el terreno en donde normalmente se presentan los Diablos.

Sábado 25 de abril: San Diego vs Arizona 4:00 PM

Domingo 26 de abril: San Diego vs Arizona 2:00 PM