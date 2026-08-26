MLB 2026: Horarios de los partidos de HOY miércoles 26 de agosto

Este miércoles 26 de agosto la MLB presentará una base sólida de entretenidos juegos correspondientes a la temporada 2026, misma que está en su pico más alto y que está cerca de terminar para dar paso a los playoffs, el momento más interesante dentro de las Grandes.

Así fue el año de los Dodgers este 2024

Será este día cuando la MLB presente un total de 15 compromisos que se presentarán a lo largo del día, pues mientras el primero comenzará a las 11 de la mañana, el último será después de las 7 de la noche. Ahora bien, ¿cuáles son los horarios de estos partidos en México?

¿Qué partidos presenta la MLB hoy miércoles 26 de agosto?

Tigers vs Rays | 11:10 horas.

Dbacks vs Cubs | 13:40 horas.

Giants vs Reds | 13:45 horas.

Angels vs Guardians | 14:07 horas.

Mariners vs Phillies | 14:10 horas.

Padres vs Pirates | 14:10 horas.

Marlins vs Red Sox | 16:40 horas.

Nationals vs Rockies | 16:45 horas.

Today’s Photo of the Game presented by Daiso. pic.twitter.com/3evKSUI9BS — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) August 23, 2026

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Yankees vs Astros | 17:05 horas.

Blue Jays vs Royals | 17:07 horas.

Mets vs Brewers | 17:10 horas.

Braves vs Dodgers | 17:15 horas.

White Sox vs Rangers | 15:40 horas.

Cardenales vs Orioles | 17:45 horas.

Athletics vs Twins | 19:05 horas.

Este día inician los playoffs de la temporada 2026 de la MLB

Prepárate, pues la mejor parte del año está por llegar. Y es que, de acuerdo con el calendario de las Grandes Ligas, la postemporada 2026 comenzará el próximo 29 de septiembre, una fecha clave a la que varias instituciones buscarán llegar a lo largo de estas semanas.

Una vez terminada la Serie de Comodines la MLB definirá las Rondas Divisionales, las cuales comenzarán el 3 de octubre. Posteriormente se vendrán las Series de Campeonato entre el 11 y 12 para, finalmente, dar paso al primer juego de la Serie Mundial, a disputarse el 23 de octubre.

