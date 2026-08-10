MLB 2026: Estos son los partidos y sus horarios para HOY lunes 10 de agosto

Una semana más ha comenzado y, con ella, la posibilidad para que cada vez más fanáticos se enamoren de las Grandes Ligas, motivo por el cual en los próximos párrafos podrás conocer el calendario que la MLB tiene preparado para este lunes 10 de agosto del 2026.

Así fue el año de los Dodgers este 2024

La temporada 2026 de la MLB ha sido una de las más interesantes de los últimos años gracias a la cantidad de victorias que algunas escuadras han tenido en el diamante, mismas que colocan a estas como las principales candidatas a llegar a la Serie Mundial de Béisbol.

¿Qué partidos presenta la MLB hoy lunes 10 de agosto?

Blue Jays vs Red Sox | 5:07 de la tarde.

Braves vs Mets | 5:15 de la tarde.

Twins vs Orioles | 5:40 de la tarde.

Cardenales vs Phillies | 5:45 de la tarde.

Angels vs Rangers | 7:38 de la noche.

Padres vs Brewers | 7:40 de la noche.

Max and Shohei rake! pic.twitter.com/IJm3lNsbd7 — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) August 5, 2026

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Athletics vs Rays | 7:40 de la noche.

Dbacks vs Rockies | 7:40 de la noche.

Giants vs Astros | 7:45 de la noche.

Dodgers vs Royals | 8:10 de la noche.

¿Cuáles son los equipos favoritos a llegar a la Serie Mundial de la MLB?

Sin duda, la escuadra más importante y la principal favorita a llegar a la Serie Mundial de la MLB en su temporada 2026 son los Dodgers de Los Ángeles, institución que domina a plenitud la Liga Nacional y que tiene en Shohei Ohtani a uno de los mejores jugadores del momento.

En la Liga Nacional también destacan los Brewers y los Braves, quienes también lideran sus respectivas divisiones. Del otro lado de la moneda se vislumbran los Rays y, en menor medida, los White Sox, mismos que han venido de menos a más a lo largo de la temporada.