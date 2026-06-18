MLB 2026: ¿Qué partidos se disputarán HOY jueves 18 de junio?

Este jueves 18 de junio las Grandes Ligas presentarán una serie de intensos y entretenidos partidos correspondientes a la temporada 2026 de la MLB, misma que ha destacado gracias al nivel que varias escuadras han presentado en el diamante hasta ahora.

¡Tremendo accidente en las grandes ligas!

Con el inicio de la postemporada más cerca que nunca, varios equipos entienden que este es el momento para apretar y conseguir los resultados que necesitan en el terreno de juego. Por tal motivo, aquí conocerás qué juegos presentará la MLB hoy jueves 18 de junio.

¿Qué juegos tendrá la MLB hoy jueves 18 de junio?

Red Sox vs Blue Jays | 11:35 de la mañana.

Brewers vs Guardians | 12:10 de la tarde.

Rangers vs Twins | 12:35 de la tarde.

Mariners vs Orioles | 2:10 de la tarde.

Phillies vs Mets | 4:40 de la tarde.

Tonight’s Photo of the Game presented by Daiso. pic.twitter.com/UZQWxhhPVF — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) June 17, 2026

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Yankees vs White Sox | 5:05 de la tarde.

Braves vs Giants | 5:15 de la tarde.

Royals vs Cardenales | 5:40 de la tarde.

Athletics vs Angels | 7:40 de la tarde.

¿Quién es el mejor jugador de la temporada 2026 de la MLB hasta ahora?

Si bien esta pregunta cuenta con evidentes tintes subjetivos, la realidad es que, hasta ahora, uno de los jugadores más destacados de la MLB 2026 es Shohei Ohtani, quien dicho sea de paso es considerado por muchos expertos uno de los beisbolistas más completos de todos los tiempos.

Y es que, luego de superar una cirugía en el codo, el nipón ha sido el estandarte y el encargado de liderar a los Dodgers de Los Ángeles al liderato de su sector en la Conferencia Nacional, por lo que intentará llevar al equipo al tricampeonato de la MLB después de los logros obtenidos en 2024 y 2025, respectivamente hablando.