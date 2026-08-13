MLB 2026: ¿Qué partidos se disputan HOY jueves 13 de agosto?

La temporada 2026 de la MLB está cada vez más cerca de llegar a su fin, por lo que, como era de esperarse, cada jornada se pone más intensa y atractiva para los seguidores de las Grandes Ligas no solo en México, sino en Estados Unidos y alrededor del mundo.

Será este jueves 13 de agosto cuando la MLB presente un total de nueve encuentros que medirán a lo mejor de la Liga Nacional y la Liga Americana, esto a poco más de un mes para que dé inicio la postemporada con miras a encontrar a las dos escuadras que disputen la Serie Mundial.

¿Qué juegos tendrá la MLB hoy jueves 13 de agosto?

Marlins vs Pirates | 11:10 de la mañana.

Tigers vs Guardians | 11:10 de la mañana.

Yankees vs Mariners | 11:35 de la mañana.

White Sox vs Reds | 12:10 de la tarde.

Blue Jays vs Red Sox | 1:07 de la tarde.

Max hype for last night's win in extras!



Dodgers x @FirehouseSubs pic.twitter.com/WyAQPv78fD — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) August 12, 2026

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Nationals vs Cubs | 2:05 de la tarde.

Twins vs Phillies | 5:30 de la tarde.

Angels vs Rangers | 8:07 de la noche.

Dodgers vs Brewers | 8:10 de la noche.

¿Qué equipo tiene más victorias en la MLB 2026 hasta ahora?

Después de más de la mitad de temporada, la MLB 2026 destaca a cuatro equipos que se han convertido en las escuadras con más victorias hasta ahora. En la Liga Americana aparecen los Rays, institución que se ha convertido en la mejor de su zona al ser la única en superar los 70 triunfos.

En la Liga Nacional la lucha está más pareja, pues existen tres escuadras que han superado la media de las 71 victorias y que, por tal motivo, se perfilan como las principales favoritas a llegar a la Serie Mundial, siendo estas los Bravos de Atlanta, los Dodgers de Los Ángeles y los Brewers.