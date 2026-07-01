MLB 2026: ¿Qué partidos se disputan HOY MIÉRCOLES 1 de julio?

Un nuevo mes ha comenzado y, con ello, la posibilidad de que los amantes de las Grandes Ligas puedan disfrutar de varios juegos correspondientes a la temporada 2026 de la MLB, motivo por el cual en los próximos párrafos podrás conocer todos los detalles al respecto.

Reporte desde Dodger Stadium, previo al Juego 2 de la Serie Mundial | Yankees vs Dodgers

La MLB presenta una serie de varios juegos que se distribuirán a lo largo del día y que, sin duda, generarán mucho espectáculo en el diamante. Ante tal situación, aquí conocerás a que hora son todos los partidos y qué escuadras se perfilan para llegar a la Serie Mundial de la MLB.

¿Qué juegos se disputarán en la MLB hoy miércoles 1 de julio?

Orioles vs White Sox | 10:35 horas.

Guardians vs Rangers | 11:10 horas.

Yankees vs Tigers | 11:35 horas.

Red Sox vs Nationals | 11:35 horas.

Cubs vs Padres | 12:10 horas.

Blue Jays vs Mets | 13:07 horas.

Phillies vs Pirates | 16:40 horas.

Braves vs Cardenales | 17:15 horas.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

Royals vs Rays | 17:40 horas.

Brewers vs Reds | 18:10 horas.

Astros vs Twins | 18:10 horas.

Rockies vs Marlins | 18:40 horas.

Dbacks vs Giants | 19:40 horas.

Athletics vs Dodgers | 19:40 horas.

¿Qué escuadra se perfila para ganar la temporada 2026 de la MLB?

En estos momentos, y después de más de la mitad de la temporada, vale decir que son los Dodgers de Los Ángeles quienes se perfilan para ganar la Serie Mundial de las Grandes Ligas, un hecho que lograron precisamente en las últimas dos ediciones mundiales de este deporte.

En estos momentos, los Dodgers, liderados por el japonés Shohei Ohtani, lideran a cabalidad su sección dentro de la Liga Nacional y, de hecho, el equipo de Los Ángeles destaca por ser el que más triunfos tiene, motivo por el cual se espera que mantenga el nivel hasta la postemporada.