MLB 2026: Conoce TODOS los partidos de HOY miércoles 29 de julio

Este miércoles 29 de julio, uno de los últimos días del mes, destacará entre los demás por la interesante jornada que la MLB presentará a través de duelos interesantes y decisivos que, sin duda, serán importantes rumbo a la postemporada 2026 de las Grandes Ligas.

Serán un total de 15 los compromisos que la MLB presentará a lo largo de este día, mismos que iniciarán cerca de las 10 de la mañana y que culminarán después de las 8 de la noche. Por tal motivo, en los próximos párrafos conocerás los detalles respecto a los horarios de estos juegos en México.

¿Qué juegos presenta la MLB hoy miércoles 29 de julio?

Marlins vs Phillies | 10:10 horas.

Pirates vs Dbacks | 10:35 horas.

Nationals vs Blue Jays | 11:05 horas.

Tigers vs Orioles | 11:10 horas.

Mets vs Braves | 11:10 horas.

Giants vs Brewers | 13:45 horas.

Padres vs Rockies | 14:10 horas.

Rays vs Rangers | 16:40 horas.

Freddie for the tie, Max for the lead! pic.twitter.com/wVvIZLo4QR — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) July 26, 2026

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Reds vs Guardians | 17:10 horas.

White Sox vs Yankees | 17:40 horas.

Twins vs Royals | 17:40 horas.

Cardenales vs Cubs | 17:45 horas.

Angels vs Astros | 19:38 horas.

Athletics vs Red Sox | 19:40 horas.

Dodgers vs Mariners | 20:10 horas.

¿Qué equipos tienen más victorias en la temporada 2026 de la MLB?

Son muchas las escuadras que han destacado a lo largo de la temporada 2026 de la MLB en cuanto a triunfos se refiere. En la Liga Americana, por ejemplo, equipos como los Rays suman más de 60 victorias, lo cual habla del impacto positivo que han tenido en el diamante.

Sin embargo, es la Liga Nacional la más reñida en cuanto a triunfos se refiere pues, en esta, son varias las instituciones que superan la barrera de las 60 victorias hasta ahora, destacando escuadras de la talla de los Braves, los Brewers y los Dodgers de Los Ángeles.