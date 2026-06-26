MLB 2026: Estos son los partidos a disputarse hoy viernes 26 de junio

Este viernes 26 de junio se podría convertir en uno de los días más interesantes dentro de las Grandes Ligas no solo por la cantidad de partidos que la MLB presentará, sino también por la calidad de los juegos que se vislumbran en el diamante norteamericano.

Escuadras como los Dodgers, los Yankees, los Red Sox, los Astros y los Blue Jays volverán al ruedo para buscar el triunfo en sus respectivos compromisos de hoy viernes 26 de junio. Por tal motivo, no está de más conocer cuántos juegos se disputarán este día y sus horarios.

¿Qué juegos presenta la MLB hoy viernes 26 de junio?

Tigers vs Astros | 16:40 horas.

Pirates vs Reds | 16:40 horas.

Orioles vs Nationals | 17:05 horas.

Blue Jays vs Rangers | 17:07 horas.

Mets vs Phillies | 17:10 horas.

Guardians vs Mariners | 17:10 horas.

Red Sox vs Yankees | 17:10 horas.

Rays vs Dbacks | 17:10 horas.

Last night Goldy had his 4th leadoff blast of the season 🙌@budweiserusa x #RepBX pic.twitter.com/6J5Fs8IFTc — New York Yankees (@Yankees) June 25, 2026

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White Sox vs Royals | 17:40 horas.

Brewers vs Cubs | 17:45 horas.

Twins vs Rockies | 18:10 horas.

Cardenales vs Marlins | 18:15 horas.

Angels vs Athletics | 19:38 horas.

Padres vs Dodgers | 19:45 horas.

Giants vs Braves | 20:15 horas.

¿Qué equipo ganó la temporada 2026 de la MLB?

Una de las razones por las que Los Dodgers de Los Ángeles parten como favoritos para obtener el triunfo en esta temporada 2026 de la MLB deriva del hecho de que llegaron a la misma como los actuales campeones de las Grandes Ligas con Shohei Ohtani como su estrella absoluta.

De hecho, el equipo de Los Ángeles se ha hecho con el título de la MLB en las últimas dos temporadas, por lo que actualmente están en la búsqueda del tricampeonato, una situación que no luce descabellada considerando que están en el Top 5 de escuadras con más victorias hasta ahora.