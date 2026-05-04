En su anterior equipo no brillaba, hoy su precio no para de subir y es la gran estrella de Pumas UNAM

En Santos Laguna le costó brillar, pero Jordan Carrillo parece haber encontrado su lugar en el mundo en Ciudad Universitaria. El joven de 24 años llegó como refuerzo a Pumas para afrontar el Clausura 2026 y poco a poco se ha ido ganando la confianza de su entrenador Efraín Juárez. Su buen rendimiento lo colocó como titular en los Cuartos de Final contra el América, su mejor partido desde que llegó a Pedregal.

El Clásico Capitalino finalizó en empate 3-3, pero Carrillo fue fundamental para que Pumas consiga dicho resultado. Asistió a Juninho en el primer gol del encuentro y fue el autor del tercer tanto de los Felinos que les brindaba la ventaja parcial por 3-1. Además, completó 89 minutos dentro del terreno de juego, un dato no menor ya que no suele completar la totalidad de los partidos.

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La plataforma especializada SofaScore lo nombró como la figura del encuentro entre América y Pumas, otorgándole una calificación general de 8.1 sobre 10, su segunda mejor actuación con el equipo universitario desde su llegada. El extremo ya había recibido una calificación superior en el duelo contra Santos por la Jornada 4, donde obtuvo un 9.7 tras marcar y asistir en dos ocasiones en la victoria por 4-0 de su equipo.

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Su precio es cada vez más elevado

Carrillo llegó a la UNAM con un precio realmente bajo. Según Transfermarkt, sitio especializado en transferencias, su valor de mercado rondaba el millón de euros. Ahora, cinco meses más tarde, su ficha se elevó hasta los 3 millones de euros. Esto quiere decir que su valor creció un 200 por ciento desde que fichó por Pumas a raíz del buen rendimiento que demostró hasta la fecha.

Cabe recordar que Jordan se encuentra cedido en Pedregal, por lo que su ficha aún no le pertenece a Pumas. Sin embargo, su contrato cuenta con una opción de compra la cual no fue revelada hasta la fecha, pero que puede ser ejercida por la institución auriazul para ser dueño de la carta de Carrillo de forma definitiva.

En caso de no ejecutar la opción de compra, Jordan Carrillo deberá regresar a Santos Laguna luego del 31 de diciembre, fecha en la que finaliza su préstamo con Pumas. Sin embargo, no sería extraño que el equipo de Efraín Juárez compre de forma definitiva al delantero si sigue manteniendo este rendimiento.

